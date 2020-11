Rigenerazione dei centri storici, Pompignoli nominato relatore del progetto di legge

Il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli è stato nominato in Commissione territorio, ambiente e mobilità relatore di minoranza del Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante "Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, numero 76”.

“Il testo, in buona sostanza, intende recepire il contenuto normativo del Decreto Semplificazione, intervenendo sulla disciplina edilizia regionale - dichiara a margine della commissione Pompignoli -. È la semplificazione dei procedimenti l’ambizione politica e tecnica di questo progetto. Un’ambizione che verificheremo nel dettaglio, andando a confrontarci con le associazioni di categoria, i nostri tecnici e gli stessi Amministratori locali".

"Con questo provvedimento ci confrontiamo con un’occasione preziosa per dare il giusto impulso alla riqualificazione dei nostri centri urbani e al recupero degli edifici esistenti, senza ulteriore consumo di suolo. Un’occasione che non va sprecata - conclude Pompignoli - e un testo sul quale intendiamo lavorare d’intesa con la maggioranza per fornire il nostro contributo e quello, ancora più importante, dei nostri territori", conclude. Il prossimo 7 dicembre è fissata l’udienza conoscitiva del progetto di legge attesso all’esame dell’aula il 22-23 dicembre.