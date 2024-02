Alluvione, Officina Politica: "Agire con interventi di prevenzione a San Pietro ai Prati"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"La rovinosa alluvione di metà maggio che ha colpito il nostro territorio ha determinato danni che spesso sono stati acuiti da lungaggini burocratiche e inefficienze delle amministrazioni locali. In riferimento alla proroga (fino al 30 marzo) per la presentazione del modello B1, per la richiesta dl saldo, destinato ai cittadini alluvionati che hanno già ricevuto un acconto pari a 3mila euro, chiediamo se l'ammistrazione artusiana ne abbia fornito adeguata comunicazione ai cittadini: tramite la sezione "Emergenza Alluvione 2023" del proprio sito e attraverso i diversi canali di comunicazione. Inoltre, è noto come la stessa amministrazione comunale abbia attivato una raccolta di donazioni post alluvione; sarebbe importante sapere l’ammontare dell’importo complessivo e con quali modalità sarà distribuito. Sarebbe doveroso quale segnale di trasparenza nei confronti dell'intera cittadinanza, al fine di poter garantire un sostegno economico ai cittadini colpiti dall'alluvione, in particolare a quelli della frazione di San Pietro ai Prati, di Via della Croce e di Via Papa Giovanni XXIII. Apprendiamo che altre amministrazioni locali hanno già comunicato quanto ricevuto e intrapreso tale percorso di devoluzione ai cittadini colpiti attraverso un bando. Infine, invitiamo l'amministrazione di Forlimpopoli a predisporre, di concerto con gli enti preposti, interventi di messa in sicurezza e tutela del territorio, al fine di evitare che calamità climatiche possano continuare a ripetersi, anche prevedendo un apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione 2024-2026. Come Officina Politica siamo consapevoli che la solidarietà e il sostegno, seppur importanti, non siano più sufficienti senza adeguati interventi di prevenzione in territori fragili (come quello di San Pietro ai Prati) che da anni anni subiscono ciclicamente eventi alluvionali".

Officina Politica