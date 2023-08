Alluvione, ecco i rimborsi ai Comuni per i lavori di somma urgenza: firmata l'ordinanza

In arrivo i rimborsi ai Comuni per i lavori di somma urgenza post-alluvione, il Comune di Cesena ha impegnato 3,5 milioni di euro. Mercoledì mattina, il Commissario straordinario alla ricostruzione, Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha inviato alle Regioni Emilia Romagna e Marche l’ordinanza numero 6/2023, con la quale vengono fornite le indicazioni per procedere al finanziamento degli interventi realizzati e da ultimare in regime di somma urgenza per far fronte all’emergenza provocata dagli eventi alluvionali del maggio scorso. Ne dà notizia in una nota la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Figliuolo ha firmato l'ordinanza che autorizza il pagamento di 289 milioni di euro per i lavori effettuati in somma urgenza, risorse che sono state anticipate dai Comuni e che saranno rimborsate. L’ordinanza, informa Palazzo Chigi, già firmata in data 25 agosto, sarà efficace con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e consente sin da subito a tutti i soggetti attuatori interessati di procedere alle richieste di erogazione dei finanziamenti, che dovranno essere inoltrate alla Struttura commissariale per i successivi ristori.

Il commento della deputata Buonguerrieri

"L'ordinanza, che prevede i rimborsi delle somme urgenze, è stata firmata dal Commissario Figliuolo, nei prossimi giorni sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale e così avranno inizio i pagamenti agli enti locali: per chi, come noi, ha affrontato l'emergenza sul territorio e ha lavorato affinché le risorse potessero arrivare puntuali e in misura sufficiente, è davvero un risultato importante e ci sentiamo di ringraziare il Governo Meloni e la struttura commissariale guidata dal Generale Figliuolo per il lavoro che hanno svolto dall'alluvione a oggi - afferma Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia -. Questa è la miglior risposta per le cassandre della sinistra e confidiamo possa mettere la parola fine alle tante polemiche condite da mistificazioni e strumentalizzazioni che negli ultimi mesi non hanno fatto altro che avvelenare il dibattito e ostacolare la ricostruzione".

"I soldi ci sono, lo avevamo detto ed ora è evidente: in arrivo ci sono i primi 289 milioni di euro e questo è ovviamente solo l'inizio dell'opera della struttura commissariale - argomenta Buonguerrieri - che sta lavorando al meglio e celermente nell'interesse dei cittadini. L'opera di ricostruzione è stata direzionata sul giusto binario, l'esperienza di Figliuolo ha permesso di definire le procedure più celeri e superare le difficoltà e gli errori di chi passava le giornate a criticare il Governo ma poi sbagliava a compilare i documenti o non effettuava le perimetrazioni. Se la sinistra si fosse concentrata sul bene degli alluvionati, anzichè su strumentali critiche, potevamo fare ancora prima, ma ora guardiamo avanti e cerchiamo di proseguire spediti sui ristori ai privati: confidiamo che il Pd non faccia perdere ulteriore tempo".

"Questa Ordinanza conferma gli impegni dell'Esecutivo e la capacità di mantenere la parola data, ma non solo - continua -: il provvedimento dimostra la grande celerità del Governo nell'erogare le risorse, in passato non si era mai avuta una velocità simile. Basti pensare alle alluvioni del 2015 e 2019, i primi soldi in questo caso si sono visti dopo anni. A questo punto il nostro auspicio è che, davanti a questi fatti concreti, la sinistra abbassi i toni e si metta al servizio della struttura commissariale e dei cittadini affinché si possa ottimizzare l'efficienza della macchina della ricostruzione. Anche se le ultime uscite del presidente Bonaccini paiono essere sempre della solita, stonata, musica: ormai sembra un disco rotto. La sinistra continua a diffondere fake news, anziché fare la propria parte in questa delicata situazione nell'interesse degli alluvionati, mentre il Governo Meloni risponde con i fatti e le risorse. Per i cittadini non sarà difficile capire chi li sta tutelando e chi no".