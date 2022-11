Rimpasto, Centrodestra per Forlì: "Zattini la figura migliore per continuare il governo di centro-destra della città"

Pieno sostegno al sindaco Gian Luca Zattini e al programma elettorale con cui è stato eletto: a riconfermare il proprio posizionamento nella maggioranza in Comune è il gruppo consigliare 'Centrodestra per Forlì'. La conferma arriva all'indomani dell'ingresso in giunta, con la delega al Welfare e alla Famiglia, di Barbara Rossi, espressione del gruppo politico che fa capo al capogruppo Davide Minutillo. Con i due nuovi innesti in giunta, infatti, il primo cittadino alla fine ha dato rappresentanza nell'organo di governo a 'Fratelli d'Italia' (con Marco Catalano) e 'Centrodestra per Forlì' (con Barbara Rossi), presenti in Consiglio entrambi con tre consiglieri comunali.

E se Fratelli d'Italia sabato scorso ha confermato il sostegno alla ricandidatura di Zattini per un secondo mandato, così lo fa anche 'Centrodestra per Forlì', alla presenza del capogruppo Minutillo, dei consiglieri comunali Francesco Lasaponara e Marinella Portolani, nonché la stessa neo-assessora Rossi. Minutillo definisce il suo gruppo consigliare “una squadra nella squadra, in dialogo con il sindaco e le altri componenti della maggioranza”. E aggiunge: “Daremo il nostro appoggio a Gian Luca Zattini, che è la figura migliore per continuare il governo del centro-destra a Forlì”.

Questo significa che il gruppo politico, nato in consiglio dalla fuoriuscita di consiglieri eletti in altri partiti (Minutillo da Fratelli d'Italia, Lasaponara dalla Lega e Portolani da 'Forlì cambia'), intende essere un attore delle prossime elezioni comunali. “Chi crede che questa sia un'esperienza che si chiude allo scadere del Consiglio nel 2024 si sbaglia di grosso. E' un percorso che è iniziato, una scelta di stare lontani dai palazzi romani, da una politica nazionale che distrae i rappresentanti locali dai problemi del territorio”.

Per Minutillo, insomma, con la creazione del gruppo consigliare ed ora con l'ingresso in giunta di un assessore di riferimento, prosegue “un percorso civico che facciamo per scelta, coinvolgendo i nostri simpatizzanti che sono tanti”. Il gruppo politico che fa riferimento a Davide Minutillo si posiziona nell'area della destra, già affollata da partiti con grande visibilità come Lega e Fratelli d'Italia ed anzi con Fratelli d'Italia che ha fatto incetta di voti alle ultime elezioni politiche del 25 settembre scorso. C'è spazio per un gruppo civico di questo tipo in questo contesto? Per Minutillo la risposta è affermativa: “Nella politica moderna anche l'impossibile diventa possibile. Ormai gli elettori guardano alle loro esigenze, non esiste più un voto di tradizione, ma una ricerca delle migliori soluzioni”. Da Minutillo, infine, un invito a non sovrapporre le logiche di elezioni nazionali a quelle locali per la scelta del sindaco.

Da Barbara Rossi, infine, la riconferma della sua intenzione di operare nel solco dell'ex assessora Rosaria Tassinari, ora eletta in Parlamento: “Siamo in un momento delicato, darò attenzione agli anziani, ai fragili e agli emarginati, confermando ascolto e collaborazione con tutte le realtà del territorio”. Il tutto seguendo un “indirizzo comune con la giunta e il gruppo che ha voluto darmi fiducia”.