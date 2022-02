Rimpasto di giunta, Catalano (Fratelli d'Italia) fa un passo indietro. Il Pd: "Stiamo rasentando il grottesco"

Continua a tener banco l'impasse che si è venuta a creare all'interno della maggioranza di centro-destra, con Fratelli d'Italia a richiedere un assessorato per far valere le proprie posizioni politiche nella stanza principale dell'amministrazione. Marco Catalano nel frattempo ha fatto un passo indietro, mentre il Pd attacca: "Il balletto poco edificante sul rimpasto della giunta Zattini, che dura da settimane, deve finire". Argomentano i segretari territoriale e comunale del Pd, Daniele Valbonesi e Maria Teresa Vaccari: "La nostra non vuole essere una semplice polemica politica, ma sottolineiamo la necessità di un chiarimento che i cittadini forlivesi meritano. La città e il funzionamento dei luoghi deputati alla democrazia non possono essere ostaggi di una discussione che il centrodestra e la maggioranza che sostiene il sindaco Gian Luca Zattini limitano ai componenti della giunta e alla loro appartenenza politica. Siamo critici sulle scelte e sui metodi intrapresi in questi due anni e mezzo di mandato, ma qui stiamo rasentando il grottesco e non è più accettabile"

"Ultimo tassello di questa vicenda è il passo indietro del consigliere Catalano - evidenziano -. Non sta a noi trarre le conclusioni, ma rimaniamo allibiti nel vedere come singole posizioni e l’immobilità del sindaco Zattini continuino a bloccare il governo della città. Chi fa politica in maniera seria non può essere messo in difficoltà da questo genere di problemi, che vanno gestiti internamente, senza andare a pesare sui cittadini. Invece la giunta Zattini è ferma, passiva, bloccata. Lo è sui temi comunali e territoriali, che richiederebbero invece un intervento solerte. Ci preoccupava sicuramente una virata all’estrema destra della giunta che governa la città capoluogo, ma ora a questo timore si aggiunge l’evidente difficoltà del sindaco e dei suoi assessori nel gestire una crisi politica, che sta influendo a più livelli. Accanto ai proclami e alle scelte populistiche dovrebbero esserci competenze politiche ed amministrative che purtroppo non vediamo".

"Tutto questo accade in un periodo tra i più difficili, che tutti viviamo, ma anche pieno di opportunità per l’arrivo di risorse dal Pnrr e nel quale con la Regione si sta costruendo la programmazione dei fondi strutturali europei. Forlì non può rimanere fuori dalle dinamiche del territorio romagnolo e regionale come ormai è evidente a tutti. I forlivesi sperano che questa crisi di maggioranza sia al più presto gestita e si possa ricominciare a preoccuparsi dei problemi che riguardano tutti. Noi vigileremo affinché questo accada", concludono.