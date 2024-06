Rinaldini dopo la sconfitta: "Abbiamo rimesso la comunità e i suoi bisogni al centro"

Un post sulla pagina Facebook per ringraziare i volontari che lo hanno sostenuto dall'inizio della campagna elettorale. Graziano Rinaldini, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, guarda al futuro "per costruire la Forlì che sarà". "Alla fine di questo percorso non posso non guardarmi indietro, riavvolgendo il nastro e vedendo i volti, rivivendo i sorrisi, gli abbracci e il sostegno tante e tanti di voi senza cui tutto questo non sarebbe stato possibile - scrive sui social -. Un lavoro infaticabile di volontari, volontarie, militanti, persone che si sono spese per un progetto fatto di presenza, ascolto e vicinanza. A loro e a tutte e tutti voi che in questo progetto avete creduto, sostenendolo e sostenendomi in un modo o nell’altro, va il mio più sentito grazie. Perché, anche se il risultato non è stato quello sperato, è indubbio che a Forlì sia ripartito qualcosa di importante, che ha rimesso la comunità e i suoi bisogni al centro. E da qui bisogna continuare, per costruire la Forlì che sarà". E quindi la promessa: "Ci vediamo in giro, per Forlì!!.