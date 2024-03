Rinnoviamo Forlì contro il vicesindaco: "Solo slogan e repressione, per la sicurezza serve prevenzione"

"Lo scontro tra il Vicesindaco ed il Direttore di Ascom Confcommercio di Forlì continua con feroci attacchi ad Alberto Zattini. Ascom Confcommercio rappresenta un settore ed una classe imprenditoriale tra le più penalizzate in città. Il grido d’allarme della categoria va ascoltato, compreso e tradotto in azioni concrete che possano mettere fine all’epidemia di chiusure degli esercizi commerciali del centro", lo scrive la lista civica "Rinnoviamo Forlì".

Continua la nota :"In 5 anni le tanto pubblicizzate promesse e le iniziative tecnologiche non hanno impedito né limitato gli episodi di degrado e violenza che colpiscono il centro ed i quartieri. Ci dispiace constatare che oggi aprire un esercizio commerciale sia diventato un atto di coraggio, invece che una solida iniziativa imprenditoriale che porta ricchezza e benessere alla nostra città. È inaccettabile che un amministratore non risponda nel merito a una critica fondata, bensì contrattacchi Alberto Zattini cercando di delegittimare le istanze che porta avanti in nome dei suoi associati".

Ed infione: "Rinnoviamo Forlì crede in un modo diverso di fare politica e di progettare il futuro economico di Forlì. Problemi complessi non hanno mai una la soluzione semplice, fatta di slogan e repressione. La sicurezza dei nostri cittadini richiede un intervento sul contesto socioeconomico che determina le situazioni di degrado e violenza, investendo sulla prevenzione e sulla rigenerazione di Forlì. In questa prospettiva, invitiamo quindi Ascom Confcommercio e tutti i commercianti ad un dialogo, pronti ad ascoltare le loro richieste e a lavorare insieme per darvi risposte concrete ed efficaci".