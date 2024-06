Rinnoviamo in Consiglio comunale: “Faremo un'opposizione leale, competente e costruttiva“

“Faremo un’opposizione leale, seria, competente e costruttiva”. Così il gruppo RinnoviAmo Forlì all’indomani delle elezioni che hanno visto la rielezione del sindaco Gian Luca Zattini. La lista civica a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini si è congratulata con Zattini per la sua conferma a primo cittadino, “augurando a lui e alla futura Giunta il meglio per i prossimi cinque anni”.

Rinnoviamo è la seconda forza dell’opposizione: “Ci impegniamo a svolgere il compito nello stile che ha contraddistinto la sua attività finora: rispetto delle istituzioni, ascolto dei cittadini, competenza e voglia di costruire una città migliore. In pochi mesi abbiamo conseguito un risultato elettorale entusiasmante, diventando la seconda forza di opposizione con il 5,58% dei voti totali, con 2975 voti alla lista e 2499 voti espressi per i candidati consiglieri, di cui dieci hanno superato le cento preferenze”.

La lista è così riuscita a conquistare un seggio in Consiglio Comunale, con la candidata Elena Colangelo. “Onorerò la fiducia che mi avete dato impegnandomi a portare avanti un'idea di città aperta e solidale - afferma -. Vogliamo lavorare insieme e tornare a costruire una coscienza politica che ci aiuti a fare scelte consapevoli e impegnarci ognuno nel proprio ambito per il bene della città”.

Questi numeri, proseguono, dimostrano quello in cui RinnoviAmo ha sempre creduto: un’alternativa civica, moderata e di centro è possibile”. Poi arriva un ringraziamento “a tutti i cittadini e le cittadine per la fiducia dimostrata con il proprio voto, manifestando sin da ora la volontà di continuare ad essere per un punto di riferimento vivo e presente sul territorio, al fianco delle persone. Un ringraziamento speciale ai tanti volontari e sostenitori della lista, che hanno fatto sentire il loro supporto e dedicato tempo ed energie allo sviluppo del progetto, in particolare ai giovani Leonardo Gianelli ed Isotta Lepore, che hanno curato la comunicazione esterna con serietà e competenza”.