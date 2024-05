Sport, Mambelli (Rinnoviamo): "Abbassare le tariffe orarie degli impianti sportivi e intervenire sulle strutture vetuste"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Abbassare le tariffe orarie degli impianti sportivi, intervenire sulle strutture vetuste e promuovere le eccellenze. Questi gli obiettivi principali che RinnoviAmo Forlì si pone nei confronti dello sport cittadino. Abbiamo ascoltato numerose famiglie e dialogato con enti e associazioni. Tutti concordano nell’attribuire allo sport ruoli che esulano dalla semplice attività fisica. Parliamo di sanità e di attività sociale. Parliamo di partecipazione, di insegnamento delle regole, di integrazione. Per essere tutto questo lo sport ha bisogno di un governo locale che ne ascolti i problemi e ne sostenga fattivamente le iniziative. Investire nello sport significa innanzitutto abbassare le tariffe orarie degli impianti in uso alle associazioni.

Quei costi ricadono inesorabilmente sulle famiglie che pagano le rette. Per un Comune si tratta di un impegno sociale complesso al quale però non può sottrarsi. Investendo sullo sport l’Amministrazione risparmia in sanità e promuove la socializzazione. E’ deprimente entrare in certe palestre ed essere invasi da un odore acre di bagni. Lo è ancor di più se negli spogliatoi, dove ragazzi e ragazze fanno la doccia, ci accolgono muri scrostati, termosifoni arrugginiti e basse temperature. Che dire di pavimentazioni gonfie di umidità o di tabelloni del basket che ogni tanto si abbassano? Cosa si può fare? I manutentori possono ben poco se non vengono finanziati dal Comune

. Bisogna investire. Rendere gli spogliatoi dei campi, delle piste, delle palestre luoghi accoglienti. Quando è stata costruita l’ultima palestra? E’ passato troppo tempo per ricordare. Forse vent’anni fa, a Carpinello, è stata costruita quella della scuola elementare. Una palestra così piccola che non accoglie neppure un campetto da volley. O forse la Palestrina alla Fiera: non omologabile. Una volta Forlì era una città all’avanguardia per palestre e impianti sportivi. Ma non vogliamo dimenticare lo sport agonistico di grande livello. Forlì ne ha tanto e di successo. La nostra città ha bisogno di creare campioni da emulare e di ottenere risultati che invoglino i giovani ad intraprendere l’attività sportiva. Per stimolare i più talentuosi e per spingere i più pigri ad andare in palestra. La promozione a queste attività d’eccellenza è certamente un costo per l’Amministrazione, ma oggi è più che mai indispensabile. Investire nello sport significa capitalizzare un futuro migliore per i nostri figli.

Così la pensa la lista civica RinnoviAmo Forlì che appoggia il candidato sindaco Graziano Rinaldini.

Marino Mambelli (candidato al Consiglio Comunale RinnoviAmo Forlì)