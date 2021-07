Rinnovo del parco auto del Comune, semaforo verde alla proposta del Movimento 5 Stelle: sì ai mezzi elettrici

Semaforo verde in Consiglio comunale alla proposta del MoVimento 5 Stelle di rinnovare il parco auto del Comune di Forlì grazie agli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici ed a zero emissioni che la Regione sta per varare attraverso un bando ad hoc. La mozione, presentata dai consiglieri M5S Simone Benini ed Eros Brunelli, è stata approvata nell’ultima seduta del Consiglio comunale e punta sulla necessità di cogliere al volo l’opportunità di svecchiare il parco auto comunale, comprese le auto della polizia locale, i mezzi di servizio e quelli dedicati anche al trasporto scolastico, anche per ridurre le emissioni inquinanti e contribuire così al miglioramento della qualità dell’aria.

Un intervento reso possibile grazie a lavoro portato avanti dal MoVimento 5 Stelle in Regione Emilia-Romagna che, grazie alla proposta della capogruppo Silvia Piccinini, è riuscito a destinare all’interno del bilancio regionale 4,5 milioni di euro destinati alle amministrazioni comunali per il rinnovo del loro parco auto per la sostituzione dei mezzi più inquinanti. Nelle prossime settimane, infatti, la Regione pubblicherà i bandi per assegnare le risorse necessarie e così i Comuni potranno cominciare ad abbandonare i veicoli più vecchi ed inquinanti e dotarsi di mezzi che riducano drasticamente le emissioni, come quelli elettrici.

“Quello del miglioramento della qualità della nostra aria è un obiettivo a cui tutti siamo chiamati a dover contribuire – spiegano Silvia Piccinini, Eros Brunelli e Simone Benini, rispettivamente capogruppo in Regione e consiglieri comunali M5S a Forlì – Spetta però anche alle amministrazioni pubbliche cominciare a dare il buon esempio cercando di limitare il più possibile le fonti inquinanti. Quella della sostituzione delle autovetture di servizio più obsolete è un primo passo che anche il Comune di Forlì deve compiere al più presto. Siamo soddisfatti che il nostro lavoro in Regione trovi attuazione all’interno dei Comuni”.