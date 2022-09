Riqualificazione di Ronco Lido, l'ex consigliera Fiorentini: "Ora il Comune rispetti le tempistiche imposte dallo stesso Pnrr"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Apprendo con piacere che entro l'anno potrebbero partire i lavori di riqualificazione del Ronco Lido luogo del cuore in particolare per i residenti nel Quartiere Ronco e in generale per tutti i forlivesi. Un luogo che ci era stato strappato dalla vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti per oltre dieci anni l'amministrazione comunale e la ditta vincitrice dell'appalto. Finalmente, a gennaio del 2021, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiuso la vertenza riportando l'attuale amministrazione comunale, insediatasi da poco più di un anno, nella piena disponibilità del Ronco Lido.

Oggi con il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) arrivano fondi per la ristrutturazione degli impianti sportivi e Ronco Lido potrà finalmente ritornare quel luogo che era fino a un decennio fa. Auspico quindi che l'amministrazione comunale forlivese, che è il caso di dire si è trovata nel posto giusto al momento giusto, rispetti le tempistiche imposte dallo stesso Pnrr per impiegare gli oltre due milioni di euro che arriveranno per la riqualificazione di tutto il complesso Ronco Lido e che lo stesso possa tornare ad essere quel luogo tanto amato dai forlivesi".

Loretta Fiorentini ex Consigliera Comunale