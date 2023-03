Stazione ferroviaria, al via la missione per la riqualificazione. "Intitoliamo una sala a Ercole Baldini"

Riqualificare la stazione ferroviaria di Forlì attraverso un progetto che coinvolga anche la piazza antistante. Ed intitolare la sala ad Ercole Baldini, il campione di ciclismo scomparso alcuni mesi fa. Il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, nei giorni scorsi ha incontrato Chiara Minoli, dirigente di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), insieme agli assessori comunali Vittorio Cicognani, Andrea Cintorino e Giuseppe Petetta.

"La stazione ferroviaria è uno dei biglietti da visita che ogni città presenta a visitatori e viaggiatori che sempre più utilizzano il treno per muoversi - esordisce Morrone -. Chi arriva in stazione deve trovare un luogo confortevole e sicuro, con indicazioni e informazioni turistiche a portata di mano. Forlì, città d’arte, turistica, universitaria e industriale, è oggi una delle città più vivaci della regione e deve avere una stazione all’altezza delle sue tante attrattività”. Costruita nella metà degli anni Venti del secolo scorso, la stazione di Forlì si trova in una posizione centrale e strategica della città. Pur ben tenuta necessita certamente di una riqualificazione che interessi i vasti spazi commerciali, oggi vuoti, e che comprenda un punto informativo per i turisti.

"La struttura - commenta Morrone - si presta perfettamente a un’operazione di rilancio che potrebbe interessare anche la piazza antistante. Certo si tratta di progetti ancora in embrione, ma su cui bisogna attivare un confronto con Rfi per renderli più concreti. Pensiamo anche all’intitolazione di una sala al nostro concittadino Ercole Baldini, uno dei più grandi campioni di tutti i tempi del ciclismo italiano recentemente scomparso, con l’esposizione di foto e, possibilmente, cimeli della sua epopea”.