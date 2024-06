Rissa in Corso Mazzini, la provocazione di Viroli (Indipendenza): "Candido il generale Vannacci come assessore del centro storico"

"Nominiamo il generale Roberto Vannacci assessore al centro storico di Forlì". E' la provocazione di Massimo Viroli, coordinatore provinciale del movimento Indipendenza dopo la violenta rissa in Corso Mazzini a pochi passi da Piazza Saffi. "Io come molti cittadini di Forlì ho paura andare nel centro storico - esordisce -. Non bastava lo scontro con le asce dell'anno scorso, ora la faida si è ripetuta. A chi dobbiamo rivolgerci per fermare questa violenza che non ci appartiene?".

Nel mirino di Viroli ci sono anche "le vecchie amministrazioni, che hanno lasciato una eredità pesante al centro di Forlì. Il centro è lasciato in mano ai migranti liberi di delinquere per abitudine ad ogni ora del giorno e della notte, senza senso civico e amore per la nostra città".

"Dobbiamo rivolgerci a Zattini perché aumenti i numeri degli agenti della Polizia Municipale? - interroga -. Dobbiamo rivolgerci al Questore perché aumenti gli agenti della Polizia di Stato? Oppure al Prefetto, che tra l'altro vive a poche centinaia di metri dalla Piazza Saffi?". E quindi la provocazione finale: "Io ho una proposta, nominiamo il generale Vannacci assessore al centro storico di Forlì, e avremo sicuramente un cambiamento radicale".