Ristori, dalla Regione 3 milioni per l’aeroporto di Forlì: "Risposta concreta alle richiesta d’aiuto"

Risorse per l'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì. La Regione Emilia Romagna destinerà infatti 3 milioni di euro allo scalo di via Seganti. Le risorse arrivano dalla ripartizione dei fondi nazionali previsti dalla legge di conversione del Decreto Sostegni (41/2021) e destinati alle imprese emiliano romagnole che più hanno sofferto gli effetti negativi della situazione sanitaria e le limitazioni imposte per arginare la diffusione del Covid-19. "Si tratta di risorse che rappresentano una boccata d'ossigeno per tanti settori colpiti dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria - è l'osservazione dei dem -. Tra questi il comparto turistico, quello dell'agroalimentare, il mondo sportivo dilettantistico, solo per citarne alcuni.

All’interno di questi fondi ci sono i 3 milioni dedicati al rilancio dell’Aeroporto Ridolfi. Sottolinea il segretario territoriale del Pd forlivese, Daniele Valbonesi: "Questi fanno parte degli oltre 12 milioni inseriti nel pacchetto complessivo dei ristori dalla Regione Emilia-Romagna, rispondendo in questo modo alle richieste di aiuto per lo scalo forlivese, che ha riaperto con coraggio in un periodo difficile per tutto il comparto turistico. Per questo il progetto di legge approvato dalla Giunta regionale prevede anche questa iniezione di fondi, per spingere il rilancio dell’aeroporto e sostenere le imprese collegate. Ancora una volta la dimostrazione – prosegue Valbonesi – che la Regione crede nelle potenzialità di questa infrastruttura e del nostro territorio ed è pronta a rispondere concretamente nei momenti di difficoltà, stando accanto alle imprese che più hanno sofferto la crisi economica derivata dalla pandemia".