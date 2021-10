Elezioni a Bertinoro, Gessica Allegni vince con quasi il 55% delle preferenze. Staccata di oltre 400 voti Barbara Asioli

Gessica Allegni, 39 anni il prossimo 3 dicembre, è il nuovo sindaco di Bertinoro. La candidata della lista "Insieme per Bertinoro" (sostenuta da di Pd, Europa Verde, Socialisti, Rifondazione Comunista, èViva), ha vinto con il 54,72%, incassando 2.522 preferenze e staccando di 435 la sfidante Barbara Asioli della lista civica "BartnOra", appoggiata da Lega, Forza Italia e del parlamentare Vittorio Sgarbi. Su 4.747 (53,64%) votanti, sono risultate 97 schede nulle e 41 schede bianche. Nessuna è stata contestata. Allegni ha vinto a Fratta e Santa Maria Nuova, mentre ha pareggiato a Polenta e nei seggi di Bertinoro. Alla maggioranza vengono attribuiti 11 seggi, mentre all'opposizione 6.

Un'affermazione dunque netta quella per il centrosinsitra e meno sofferta rispetto a quella del 5 giugno del 2016, quando Gabriele Antonio Fratto vinse con il 48,94% delle preferenze (2.249 voti) in una campagna elettorale che vide quattro candidati sindaco (oltre a Fratto Ivan Vuocolo, Stefano Lolli e Pierangelo Lazzari). Il tutto dopo le tensioni prima del via della campagna elettorale per l'approvazione della nuova area commerciale a Santa Maria Nuova. Nella giunta Fratto Allegni ha ricoperto l'incarico di assessore ai servizi sociali, dopo aver perso la sfida alle primarie. Ora la fascia tricolore, come quella indossata in passato dalla madre Ariana Bocchini e dal nonno Andrea Bocchini.