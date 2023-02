Il maltempo non ferma il popolo del Pd, quasi 6mila al voto per le primarie: Bonaccini sfiora il 56%

Sono quasi 6mila, per la precisione 5.844, gli elettori che si sono presentati nei seggi allestiti dal Pd per le primarie del nuovo Partito Democratico. Gli elettori dei 15 Comuni forlivesi hanno scelto per il 55,77% Stefano Bonaccini e per il 44,23% Elly Schlein. "Le Primarie si sono confermate ancora una volta un grande appuntamento di partecipazione, purtroppo non favorita dalle condizioni meteo - afferma Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Pd forlivese -. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto sul territorio, dove l’impegno dei volontari è stato davvero encomiabile".

"Oltre a loro vogliamo ringraziare anche gli iscritti, gli elettori ed i simpatizzanti del Partito Democratico che hanno partecipato a questa consultazione per la scelta del Segretario nazionale - prosegue Valbonesi -. Il lavoro per il nuovo segretario e il nuovo gruppo dirigente sarà di ricostruire un Partito connesso con le esigenze dei cittadini, partendo da coloro che soffrono di più. Su questi temi non mancherà ovviamente il nostro impegno a livello locale. Continueremo a lavorare sui territori, nei Circoli, nelle piazze, casa per casa".