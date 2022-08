Ritorna a Meldola la Festa de l’Unità: tra gli ospiti Bulbi e l'assessore regionale Vincenzo Colla

Anche a Meldola ritorna per il 2022 la Festa de l’Unità, il 2 e 3 settembre, nello spazio del Circolo di San Colombano. Per cena si potrà gustare menù di pizza, ci saranno anche il cocktail bar e la musica live, oltre agli incontri politici. Venerdì alle 20:30 dibattito politico con Vincenzo Colla, assessore regionale allo Sviluppo economico, Green economy, lavoro e Formazione. A seguire la musica di Sofia & Ale. Sabato il dialogo sarà con Massimo Bulbi, candidato del Pd alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Forlì-Cesena e consigliere regionale. La chiusura in musica sarà con Gli amici della notte.