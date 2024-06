Rocca San Casciano, festa per il neo sindaco Valenti. "I progetti più significativi nascono dalle relazioni fra le persone"

“I progetti più significativi ed importanti nascono dalle relazioni fra le persone”. Con questa parole la deputata e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia Romagna di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ha spiegato il significato politico della festa con cena organizzata a Rocca San Casciano domenica sera nel Foro Boario dall’amministrazione che ha vinto le elezioni col nuovo sindaco Marco Valenti (60,43%) e da Forza Italia che alle urne per il voto europeo ha raggiunto il 35,43%, primo comune azzurro non solo in Regione, ma anche nel Nord Italia.

Dopo il saluto del neo sindaco Valenti, che ha ringraziato tutti quelli della sua squadra e tutti i votanti e anche i cittadini di Rocca, “perché ora sarò il sindaco di tutti”, è intervenuta la deputata Tassinari per “ringraziare tutti i partecipanti e in particolare i numerosi sindaci e amministratori all’importante momento di festa che inizia una collaborazione nuova e significativa fra le istituzioni del territorio a seguito dei risultati elettorali”.

Rivolgendosi ai sindaci ed amministratori, ai tanti cittadini ed anche ai vari componenti del gruppo di Forza Italia di Forlì, fra cui il segretario cittadino Joseph Catalano e l’assessore Giuseppe Petetta, Tassinari ha rivolto "un grande ringraziamento ai 332 cittadini di Rocca San Casciano, ai 1148 di Forlì, ed ai 2361 di tutta la provincia di Forlì-Cesena che mi hanno votata, scrivendo il mio nome sulla scheda elettorale. Un grazie, infine, anche a tutti coloro che hanno lavorato per l'organizzazione della serata”. La festa si è conclusa col taglio della torta o delle quattro torte offerte dalla Tassinari sulle quali spiccavano significative scritte, quasi un augurio e un programma per il futuro: ‘Tutti insieme per la Romagna’.