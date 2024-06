Rocca San Casciano, il neo sindaco Valenti: "Abbiamo una squadra forte e coesa"

Con il 69,73% delle preferenze, l'ex segretario di Confartgianato Forlì, Marco Valenti, è stato eletto sindaco di Rocca San Casciano. La lista "Tutti insieme per Rocca" ha ottenuto 695 voti contro i 455 voti della lista civica "Rocca nel Cuore" che aveva in Elisa Deo la candidata sindaca. Dalla squadra di Valenti arrivano i ringraziamenti a tutti coloro che "ci hanno sostenuto e hanno creduto nel nostro progetto. È stata una campagna elettorale dura, ma entusiasmante, durante la quale abbiamo condiviso il nostro programma e le nostre idee con imprenditori, rappresentanti delle associazioni di volontariato, cittadine e cittadini. Ci è stata data fiducia e ora iniziamo a lavorare con dedizione per mantenere l’impegno che abbiamo assunto con gli elettori. Un ringraziamento particolare al fantastico gruppo che ci ha trasmesso forza, entusiasmo, energia specialmente nei momenti più difficili del nostro percorso. Una squadra forte e coesa che avremo vicino e ci aiuterà ad amministrare la nostra bellissima Rocca".