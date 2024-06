Rocca San Casciano, la sconfitta Elisa Deo punge nel commento post voto: "E' stato scelto di mantenere lo stato attuale"

"Come nello sport, a coloro che vincono vanno fatti i complimenti". Elisa Deo esordisce così nelle sue considerazioni post elezioni, che hanno visto la vittoria dell'ex segretario di Confartigianato Forlì, Marco Valenti, con il 60,43%. L'ex sindaca di Galeata, candidata con la lista "Rocca nel Cuore", si è fermata al 39,57% delle preferenze. Deo ha ringraziato attraverso un post sui social "tutti i rocchigiani che hanno sostenuto e votato la lista 'Rocca nel Cuore' credendo fermamente nel cambiamento e nella discontinuità con un passato per nulla edificante".

"Siamo stati portatori di un progetto fresco e dinamico dove immaginavamo la Rocca del futuro, sapendo come traghettarla verso mete di sicura rinascita - prosegue -. L'abbiamo fatto con passione ed entusiasmo. Siamo stati artefici di un modo di fare politica innovatore, concreto e dialogante. Ci siamo addentrati in una campagna elettorale dove non ci hanno fatto sconti e che, al contrario abbiamo volutamente gestito con serietà e correttezza perché l'obiettivo va sempre centrato per qualcosa e non contro qualcuno. Abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo perché tutti animati dai migliori sentimenti verso Rocca a garanzia di un cambio di passo necessario e con l'ambizione di poterne modificare la sorte già segnata. La voglia di correre veloci verso nuovi orizzonti ci ha fatti scontrare con il dato delle urne che democraticamente va accettato e che ci ha resi consapevoli".

La sfidante di Valenti ha ottenuto 455 voti contro i 695 del neo sindaco. "Nonostante l'immobilismo dell'ultima decade che ha confinato Rocca ad essere fanalino di coda di tutta la Provincia con amministrazioni inefficienti ed un comune in estrema difficoltà, la maggioranza dei cittadini ha scelto di voler mantenere lo stato attuale - continua Deo -. Una realtà frutto di scelte senza alcuna lungimiranza che vive ripiegata su sé stessa senza prospettive per le nuove generazioni e per la crescita del paese che aveva bisogno, ora più che mai, di essere messo in mani oneste e sicure. Questo percorso ci ha dato però una grandissima opportunità: quella di aver approfondito un legame affettivo e collaborativo per Rocca, ma soprattutto l'aver consolidato una amicizia straordinaria fra di noi. Il nostro impegno non finisce qui. Continueremo a lottare per i cambiamenti che crediamo necessari e a sostenere le cause che ci stanno a cuore. Il sostegno di tanti rocchigiani non sarà vanificato. Manterremo fede alle aspettative dei cittadini attraverso la nostra voce puntuale ed incisiva in Consiglio Comunale (saranno tre i rappresentanti nella minoranza, ndr)".