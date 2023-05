Rocca San Casciano, Tassinari (FI): "Una manifestazione per ricordare Cirillo Monzani"

La deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, nei giorni scorsi ha incontrato a Castrocaro il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, accompagnato Massimo Paolini e Daniele Vallicelli, rispettivamente assessore e capogruppo di maggioranza. Spiega la deputata azzurra: “Insieme agli amministratori locali abbiamo iniziato un percorso da proseguire con l’Anas regionale e nazionale per migliorare la viabilità, in particolare sulla SS67, sia nella valle del Montone sia nei collegamenti con la Toscana”.

L’incontro è proseguito col conte Maurizio Monzani, nipote di Cirillo Monzani (1820-1889), deputato nel Parlamento del Regno per la Romagna Toscana eletto nel collegio di Rocca San Casciano. Il parlamentare era anche amico di Cavour e segretario di stato nel ministero Rattazzi. Nato a Reggio Emilia e poi esiliato a Palermo e infine a Firenze, rappresentò il collegio di Rocca San Casciano nel Parlamento del Regno italico dal 1861 fino al 1889.

Racconta la deputata Tassinari: “Insieme ai sindaci di Castrocaro e di Rocca San Casciano, Francesco Billi e Pier Luigi Lotti, e ad altre personalità della valle del Montone, abbiamo discusso sul come e quando organizzare una manifestazione per ricordare l’illustre autorità, che ha rappresentato così a lungo il collegio politico di Rocca San Casciano nel Parlamento del Regno. Dato che a Rocca San Casciano la sala consiliare è dedicata a Monzani, tutti i presenti hanno accolto la proposta della famiglia Monzani di organizzare più avanti a Rocca San Casciano una giornata di studio e di celebrazioni storiche per ricordare il deputato della seconda metà dell’Ottocento”.

Conclude l’onorevole Rosaria Tassinari, anche in qualità di coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia Romagna: “E’ sempre opportuno riscoprire le radici della storia politica dei nostri territori, perché restano fondamentali, allora come ora, i rapporti fra territori e Parlamento”.