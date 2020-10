Romagna Acque, Di Maio: "Pensare a nuovi invasi senza le ideologie che avrebbero negato anche la diga"

"Questa azienda deve essere un orgoglio per ogni romagnolo: perchè è grazie ad essa che in Romagna l'acqua è al 100% un bene pubblico, di qualità e disponibile a tutti. Sembra una ovvietà, ma in molte zone d'Italia - senza guarda il resto del mondo - non è così". Lo afferma il deputato Marco Di Maio a margine dell'assemblea di Romagna Acque a cui ha preso parte venerdì mattina.

"Ora è il momento di pensare al futuro - aggiunge -, alla possibilità di realizzare nuovi invasi di piccole dimensioni che possano aiutare a trattenere la risorsa idrica di pari passo con i cambiamenti climatici che stiamo vivendo. Esistono incentivi a livello nazionale e c'è la possibilità di provare a intercettare i nuovi fondi europei che l'Italia ha a disposizione. Si affronti questa opportunità senza ideologie (le stesse che, se si fossero ascoltate, in passato ci avrebbero negato la realizzazione della Diga di Ridracoli) e ci si concentri sulle necessità di investimento che tutto il territorio vive e che l'azienda presieduta con passione e dedizione da Tonino Bernabè, ha la capacità di sostenere".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"E' uno dei tanti temi - conclude Di Maio -di cui abbiamo più volte discusso assieme ad Andrea Gambi, prima amministratore delegato e poi direttore generale di Romagna Acque, che il coronavirus ha sottratto all'affetto della sua famiglia e a tutti noi che lo stimavamo. Oggi, sebbene a distanza, partecipare a questa assemblea significa anche tributare a lui il ricordo che merita".