Romagna Next, l'assessora Cintorino: "Una sfida fondamentale per il futuro di Forlì"

"Il progetto Romagna Next continua a crescere e il Comune di Forlì è sempre più motivato nell'essere parte di questa iniziativa, convinto delle grandi potenzialità di un sistema che unisce la Romagna, valorizza le potenzialità del territorio in modo complementare e guarda al futuro". Con queste parole l'assessora Andrea Cintorino commenta la notizia dell'approvazione e del finanziamento da parte del bando regionale Promozione Cittadinanza europea - Anno 2024.

"Insieme a tutti gli Enti che aderiscono al progetto – afferma Cintorino - ci prepareremo al meglio per condividere la programmazione e affrontare i prossimi step di sviluppo. Siamo tutti consapevoli che la Romagna ha enormi potenzialità che per poter dispiegare tutto il loro valore necessitano di uno sguardo d’insieme che tenga unito il territorio locale al piano internazionale e di una regia comune".

"La Romagna, nell’Emilia Romagna, che guarda all’Europa e al mondo è una prospettiva fondamentale per pianificare opere infrastrutturali, per le comunicazioni, per l’alta formazione e la specializzazione, penso per Forlì all’aerospazio, alla nautica, alla tecnologica di impatto industriale", continua.

"Anche il tema della logistica è cruciale e lo sarà sempre di più, dalle dotazioni fisiche a quelle digitali e di cyber security. Romagna Next è nata da una sfida e sta crescendo - conclude Cintorino -. Tutto dipenderà dalle scelte che sapremo fare e dalle esperienze che saremo in grado di sostenere, di condividere e di mettere a sistema”.