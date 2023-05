Romiti e la polemica politica, Bulbi e Montalti (Pd) rispondono a Pompignoli (Lega): "Raccolte le parole di cittadini e volontari"

"Siamo stati chiamati dai volontari e dai cittadini e le cose che abbiamo riportato non ce le siamo inventate ma ce le hanno riferite loro". I consiglieri regionali del Pd, Massimo Bulbi e Lia Montalti replicano così al consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, che aveva definito "vergognose" le parole degli esponenti dem dopo il sopralluogo effettuato ai Romiti. “In tanti ci hanno segnato la mancanza di riferimenti e di coordinazione a livello comunale che ha peggiorato una situazione di per sé già drammatica", avevano dichiarato.

"Dire che sono mancati i riferimenti e la coordinazione a livello comunale è un’offesa gratuita alle centinaia di operatori, tecnici e funzionari del Comune di Forlì che stanno coordinando e tenendo in piedi, con tutti i mezzi a disposizione, facendo straordinari e andando fisicamente nei quartieri alluvionati, la macchina del volontariato e quella dei quartieri", la considerazione di Pompignoli.

Ma i dem sottolineano che "non abbiamo fatto altro che dare risonanza a quello che ci hanno detto le persone che abbiamo incontrato e che ci hanno interpellato. Se non fosse così grave la situazione in cui siamo, in un altro momento, avremmo sorriso a leggere la replica del collega Pompignoli che qualche giorno fa ha detto che a Forlì era tutto a posto e sotto controllo".

"Anche noi gli vogliamo dare un consiglio - concludono -: invece che dire con arroganza di stare a casa a chi, come lui, è stato eletto nella Provincia di Forlì-Cesena e che quindi non solo ha il diritto ma anche il dovere di affrontare certi temi e i bisogni del territorio, consigliamo a lui di stare meno a casa e in ufficio a “preoccuparsi di trovare il responsabile di questo disastro minacciando denunce” e di stare di più tra i cittadini così forse si renderebbe meglio conto di com’è la situazione al Romiti e nelle altre zone alluvionate".