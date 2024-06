Ronchi (AVS): "I camion vela sono solo un mezzo inquinante per farsi vedere"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"In questo ultimo mese di campagna elettorale abbiamo visto una grande moltitudine di camion vela girare per la nostra città, a promuovere candidati da votare. Davvero, nel 2024, funzionano ancora? Per fortuna molti elettori si pongono il problema dello spazio che occupano, dello smog che provocano, del loro costo, della loro oggettiva bruttezza alla quale obbligano la città.

Ci sono ormai tanti modi per promuovere le proprie idee, e questi camion riassumono a mio parere il peggio della politica: spesso solo uno slogan e un volto, non una idea. Chi li usa continua imperterrito a ignorare gli appelli della scienza che chiedono di agire per contrastare l'emergenza climatica.

La nostra regione soffre per ragioni geografiche del problema smog e polveri sottili, come può essere credibile un candidato che dice di interessarsi al problema e contemporaneamente fa girare inutilmente camion diesel antiquati e probabilmente euro 0? Come vengono pagati i loro costi, solitamente molto elevati? Invito i cittadini a evitare di mettere una preferenza a questi candidati: Magari alla prossima tornata elettorale avremo una città più pulita e meno imbruttita".