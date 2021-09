Ronchi (Europa Verde): "Il Comune rispetti gli impegni sui buoni spesa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Nel mese di luglio l’assessoreal Welfare e alle Politiche per la Famiglia Rosaria Tassinari ha annunciato con ampio spazio su tutti i quotidiani l’apertura in settembre di un nuovo bando da 415 mila euro per i buoni spesa, precisando che la cifra è composta da 238mila euro già presenti nelle casse comunali e 183 mila in arrivo da risorse statali . Ad oggi però non c’è traccia del bando. L’impatto della pandemia è stato fortissimo in termini di aumento della povertà e molte famiglie si sono viste ridurre il reddito disponibile. Considerando che non si tratta di buoni erogati costantemente e che anche le risorse destinate ai contributi dell’affitto sono sempre state incomprensibilmente assegnate con tempi molto lunghi, difficilmente sopportabili da chi si trova in difficoltà economiche, chiediamo una maggiore rispondenza fra gli annunci e le azioni concrete e attendiamo l’uscita del nuovo bando al più presto".

Alessandro Ronchi

Coportavoce Europa Verde - Verdi Forlì-Cesena