Ronco Lido, è ancora polemica: "In cinque anni nessun confronto tra amministrazione e quartiere"

Continua a tener banco il futuro del Ronco Lido, dopo le annotazioni di un gruppo di residenti del quartiere, nonché dirigenti della Polisportiva 2002 Ronco, e la replica del vicesindaco Daniele Mezzacapo. Ma andiamo con ordine. A muovere la prima pedina sono stati Moreno Cimatti, Tiziano Lazzarini, Guido Ranieri, spiegando di esser "venuti a conoscenza di un progetto di riqualificazione dell’area del Ronco Lido, senza che ci sia stata alcuna comunicazione ufficiale", rimarcando "la demolizione della struttura utilizzata per l’area ristoro, che sarà sostituita da un parcheggio e la costruzione di una nuova struttura in legno in mezzo al parco". Interventi confermati dal vicesindaco Mezzacapo, il quale ha ricordato come il Ronco Lido sia stato "fortemente danneggiato dall’alluvione del 2023" che entro l'estate sarà "interessato da diversi interventi di riqualificazione, per un totale di 4,5 milioni euro", che prevedono la realizzazione di un nuovo complesso sportivo polifunzionale "per la pratica di discipline all’aperto e la realizzazione di un punto ristoro". Un altro milione e 250mila euro, cofinanziata dall’Unione Europea, servirà per realizzare un nuovo edificio per altre iniziative.

"L’assessore Mezzacapo fa riferimento all’abbandono dell’area da parte della passata amministrazione, ma ricordiamo che l’attuale amministrazione è in carica da 5 anni, tempo sufficiente per portare avanti una eventuale riqualificazione, ma evidentemente non c’è stata la volontà di trovare le risorse per realizzare l’intervento, l’amministrazione comunale ha investito le sue risorse economiche altrove e non nell’area del Ronco Lido - attaccano Cimatti, Lazzarini e Ranieri -. Pensiamo che l’abbattimento della struttura già esistente sia uno spreco di soldi pubblici, basterebbe terminare i lavori già iniziati; il comitato di quartiere aveva chiesto di riqualificare la struttura, non di demolirla. In questi 5 anni l’amministrazione non si è mai presa l’onere di incontrare gli abitanti del quartiere per ascoltare le opinioni dei cittadini e delle cittadine residenti, riguardo i progetti pensati per il quartiere e il Ronco Lido; non ci stiamo alla logica che prevede, dopo cinque anni di comunicazioni interrotte, tentativi di dialogo con gli abitanti solo in periodo di campagna elettorale, poi arrivederci e grazie".

"Il vicesindaco in un suo precedente comunicato stampa diede dei tempi certi di avvio dei lavori, ma non sono mai iniziati, ora ne comunica altri vedremo se avranno il destino dei precedenti - proseguono -. Ci fa anche notare che il suo assessorato ha speso molto di più di quello precedente, l’assessora allo sport nella passata amministrazione è attualmente candidata in una lista a sostegno della sua coalizione, pertanto crediamo che le possa chiedere maggiori chiarimenti sulle motivazioni dei macati interventi. Ora l’amministrazione ci dice che sono arrivate risorse messe a disposizione anche dall’Unione Europea e Pnrr, è singolare sentire da Mezzacapo che si tratta di fondi Europei, quando il suo partito si presenta alle elezioni Europee con lo slogan “più Italia meno Europa”. In questi 5 anni hanno narrato di realizzazioni futuristiche, ma per il momento abbiamo visto solo costruzione di supermercati e luminarie (molto costose), in centro continua la desertificazione dei negozi e sulla decantata sicurezza, ma la situazione sembra addirittura peggiorata. Sicurezza che è di competenza dell’attuale vicesindaco della città che ne aveva fatto un suo cavallo di battaglia nella passata campagna elettorale. In questo scenario, a ridosso delle elezioni, le dichiarazioni del vicesindaco non ci convincono".