Ronco Lido, Italia Viva: "Ora progetti chiari ed ambiziosi per rilanciare l'area"

"Alla storia nfinita del Ronco Lido, per oltre 10 anni in bilico fra realtà e fantasia, ha finalmente messo la parola fine la sentenza del Consiglio di Stato. Adesso il Comune di Forlì ha la piena disponibilità del parco e delle sue strutture". E' quanto afferma Italia Viva Forlì.

"Un parco che vide la luce alla fine degli anni '50 con la realizzazione dei primi due impianti di quello che sarebbe diventato il Polisportivo intitolato ad Albo Sansovini giovane partigiano residente nel Quartiere Ronco che sacrificò la sua vita in nome della libertà. Un'area troppo a lungo sottratta alla disponibilità dei cittadini, ma che nel frattempo si è arricchita con la realizzazione del "Parco Fluviale Ronco" e il passaggio della "Via Romea Germanica". Un'ampia area verde dotata di strutture sportive, ricreative, di ristorazione per la quale chiediamo all'amministrazione Comunale un progetto ambizioso e condiviso con il Quartiere Ronco ma anche con le Società sportive, le Associazioni Culturali e tutti coloro che vogliono dare un contributo alla rinascita di questo luogo per troppo tempo abbandonato".