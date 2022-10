Rosaria Tassinari eletta in Parlamento incontra i sostenitori: "Un governo di alto spessore e indiscutibile esperienza"

“L’incarico conferito a Giorgia Meloni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l’espressione di un centrodestra unito e pronto per governare l’Italia”. Lo sostiene la neodeputata Rosaria Tassinari. Che aggiunge: “Voglio esprimere i più sinceri auguri alla prima Premier donna del nostro Paese, dotata di massima competenza e preparazione, che sono certa saprà impiegare nel migliore dei modi per guidare l’Italia, verso un nuovo percorso di crescita”. Poi osserva: “Anche in questo nuovo esecutivo, Forza Italia ha un ruolo centrale, con nomine di grande importanza: Antonio Tajani vicepremier e ministro degli Esteri, Anna Maria Bernini all’Università, Maria Elisabetta Casellati alle Riforme, Paolo Zangrillo alla Pubblica amministrazione e Gilberto Pichetto Fratin alla Transizione ecologica. Una squadra di alto spessore e indiscutibile esperienza, che dimostra quanto il nostro partito continui ad essere fondamentale e centrale per la democrazia e per il nostro paese”.

Dopo la nomina dei ministri, la deputata forlivese ha telefonato per gli auguri ai nuovi ministri, con i quali è da tempo in relazione: Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della ricerca, “della quale ho una stima infinita”; e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, “a cui mi sto ispirando nella mia esperienza parlamentare”. Incontrando venerdì sera a Forlì i suoi sostenitori, al Parco di via Ribolle per un brindisi a ciambella e Sangiovese, l’onorevole Tassinari ha ripetuto gli auguri di buon lavoro all’intero Governo appena nominato. Poi, davanti al sindaco Gian Luca Zattini e agli assessori Cicognani, Cintorino, Melandri e Petetta, ha raccontato brevemente i “primi passi esaltanti” alla Camera dei Deputati, concludendo: “Voglio costruire un cammino insieme a voi per portare in Parlamento e al Governo le esigenze della nostra gente e dei nostri territori”.