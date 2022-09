Elezioni, Tassinari (Forza Italia): "Ai giovani occorre un’opportunità di lavoro, non il reddito di cittadinanza"

"Ai giovani non dobbiamo offrire un sussidio come il reddito di cittadinanza, ma un’opportunità di lavoro intervenendo sui costi delle aziende che potrebbero assumerli". Così Rosaria Tassinari, candidata alla Camera dei deputati per Forza Italia, secondo la quale occorrono misure per aiutare i ragazzi "ad avere un lavoro dignitoso, a potersi comprare una casa, formare una famiglia, crescere dei figli". Perchè tra le priorità del futuro esecutivo ci deve essere quella di "restituire la speranza per il futuro".

" Per questo - prosegue - toglieremo ogni tassa e ogni spesa contributiva, per i primi due anni, ai datori di lavoro che assumeranno un ragazzo o una ragazza a tempo indeterminato. Molti giovani però oggi hanno solo contratti temporanei, di apprendistato, di praticantato. Quando saremo forza di governo interverremo affinché il loro stipendio sia almeno di mille euro al mese. Non sarà un costo per le aziende, perché l’eventuale maggiore esborso sarà compensato dai tagli sulle tasse e sulle altre spese contributive".

Ai ragazzi, prosegue, serve offrire "un’opportunità di lavoro intervenendo sui costi delle aziende che potrebbero assumerli. Serve un supporto concreto all’imprenditoria giovanile e per questo proponiamo supporti e incentivi alla creazione di start up tecnologiche o sociali, anche attraverso strumenti di finanza innovativa. Siamo un popolo di inventori, di creativi, tutte doti che danno il loro massimo frutto tra i 20 e i 30 anni, per questo è fondamentale investire sui giovani e spronarli a rendere il mondo un posto migliore a partire da questa età. Vogliamo consentire l’accesso a mutui e prestiti agevolati, aumentando anche gli incentivi già previsti da leggi e provvedimenti in atto".