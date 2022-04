Rotonda della Panighina, finalmente i fondi. Il Pri: "Un'ottima notizia, ma non si deve esultare"

Dalla Regione Emilia Romagna arriveranno 1,2 milioni di euro per la realizzazione della rotonda di Panighina lungo la via Emilia. "Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel, o meglio in fondo alla rotonda - commenta Giuseppe Ballani del Pri di Bertinoro -. Ci abbiamo messo più di venti anni ma forse, diciamolo a bassa voce, fra pochi mesi vedremo finalmente la rotonda all’incrocio della Panighina. È più di vent’anni che il Partito Repubblicano di Bertinoro, da quando ancora era presente col proprio simbolo in Consiglio Comunale, si batte per la realizzazione di quest’opera, con interrogazioni e mozioni dei propri Consiglieri, tutte rimaste agli atti in Comune".

"Furono i nostri consiglieri, con il sindaco dell’epoca, ad avviare gli incontri preparatori con le aziende che insistevano, e insistono tutt’ora, su quell’area. Dopo qualche tempo i progetti iniziali andarono tutti in fumo e non abbiamo mai capito perché, salvo poi ripresentarsi ogni cinque anni - aggiungono -: e cosi, esattamente come dopo ogni inverno arriva la primavera, durante ogni campagna elettorale arrivava il miraggio della rotonda, una fata morgana nel deserto, lo specchietto per le allodole. E le lentezze e le bugie che abbiamo sempre indicato venivano sempre rimbalzate a qualcun altro, che fosse l’amministrazione precedente, che fosse la Regione, la Provincia, l’Anas. Addirittura accusarono noi e l’opposizione tutta di ostacolare il progetto, come se la minoranza avesse qualche potere per farlo".

"Non possiamo esultare per questa notizia, nonostante sia una ottima notizia per il nostro Comune - concludono -. Quando ci chiediamo il perché il nostro Paese non cresca ripensiamo a questa storia e ai più di venti anni per un’opera importante è strategica come la rotonda. Ora speriamo veramente che l’attuale Amministrazione riesca a mettere un punto a questa storia, che negli anni ha raggiunto i contorni di una farsa, perché i cittadini di Bertinoro lo meritano".