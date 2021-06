La scomparsa di Saman Abbas, "Orrore indicibile e ferma condanna"

"La tragedia di Saman Abbas mi fa inorridire come donna, come madre e come rappresentante delle Istituzioni, tanto a Tredozio quanto in Parlamento. La mia estrazione culturale è improntata, ovviamente, alla libertà di culto e credo fermamente che nessuno debba rinnegare la propria cultura. Ma la storia di Saman non parla di questo. Qui siamo oltre la fede e le consuetudini culturali: siamo di fronte a una terribile mancanza di senso della realtà, di rispetto per la vita e la libertà di ogni individuo". Così Simona Vietina, parlamentare di Coraggio Italia e sindaco di Tredozio, interviene sulla giovane di origine pakistana svanita nel nulla in provincia di Reggio Emilia dopo aver rifiutato un matrimonio combinato dalla famiglia e che si teme possa essere stata uccisa.

"Non è accettabile, né in Italia né altrove, che una persona, un’adolescente con sogni, speranze e desideri, una donna che aspirava solo a essere libera e autodeterminata, possa essere considerata un oggetto di cui disporre a piacimento - prosegue Vietina -. Quella di Saman Abbas sarebbe stata una storia già sufficientemente brutta se ci trovassimo di fronte anche alle sole nozze combinate, tradizione esecrabile che va contro la nostra cultura e identità di Paese moderno che difende la libertà della persona: il drammatico epilogo mi riempie di dolore e indignazione e credo che costringa tutti a interrogarci profondamente sul significato della parola integrazione e su quanta strada ci sia ancora da fare in questo senso, al di là dei proclami".

"Casi drammatici come quelli di Saman o di Seid Visin – incalza la parlamentare – devono anche invitarci a una riflessione profonda: se nel caso di Saman il rischio di essere tacciati di razzismo è altissimo nel momento in cui si sottolinea il ruolo che la cultura d’origine ha avuto in questa terribile vicenda, nel caso del giovane Seid c’è stata una vera e propria rincorsa per applicargli la triste etichetta di “vittima di razzismo”. L’agone politico ormai si è spostato sulle categorie che più fanno comodo al momento e ogni dichiarazione è strumentalizzata per accusare l’avversario di razzismo, fascismo, omofobia e chi più ne ha, più ne metta e questo rende tutti schiavi dell’estrema attenzione a non muovere un passo per non offendere nessuno. Riportiamo la realtà al centro: per Saman e Seid dobbiamo parlare di femminicidio e di suicidio, due eventi terribili che la politica deve impegnarsi per evitare a tutti i costi e che nulla hanno a che fare con il razzismo".

L'intervento di Morrone

Sulla questione interviene anche il deputato della Lega, Jacopo Morrone: "L’Italia non è paese di ‘fatwe’. Per affrontare e punire reati anche gravissimi, dettati da tradizioni e costumi derivanti da un fanatismo religioso importato, ci sono la Costituzione e le leggi che devono essere osservate da tutti, qualunque credo si professi. Il dramma delle ‘nozze forzate’ è tanto esteso anche nel nostro paese che anche nella legge ‘Codice Rosso’ si è reso indispensabile inserire un articolo che introduce nel codice penale, all'articolo 558-bis, il nuovo reato di ‘costrizione o induzione al matrimonio’ attraverso violenze o minacce. Una misura assunta soprattutto rispetto alla ‘dimensione ultranazionale’ di questo drammatico fenomeno".

"La norma stabilisce infatti che il reato è punito anche quando sia commesso in paesi esteri da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia ai danni di un cittadino italiano o straniero residente nel nostro Paese - prosegue l'esponente della Lega -. Nel tragico caso di Saman Abbas siamo andati molto oltre. Se saranno accertati i fatti che leggiamo nelle cronache, i famigliari della vittima innocente si saranno macchiati di un feroce delitto premeditato, giustificato e legittimato da fondamenti culturali religiosi e dai loro costumi consolidati. Ma lo Stato e la legge non devono arretrare. Se si vive in Italia, se ne devono accettare laicamente le regole. Quante sono le ‘spose bambine’, quante le giovani costrette a subire matrimoni forzati oltre a dover rinunciare ai loro diritti e alle opportunità riservate loro dal nostro modello di vita? Centinaia, forse di più. E tutto sotto gli occhi di una società che evita di affrontare il fenomeno quando è sommerso e si risveglia solo di fronte al delitto. Ma c’è anche chi non vuole risvegliarsi. Parlo di quell’area della sinistra che propugna e impone da anni l’ideologia multiculturalista e relativista che tanti danni sta causando. Un’area sempre pronta a pontificare di diritti, ma che ipocritamente rimane muta di fronte ai diritti negati a Saman".