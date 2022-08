San Francesco, Vietina: "Sì alle celebrazioni. Il Santo d'Italia è il simbolo della nostra cultura"

“Sostenere con convinzione il Disegno di Legge per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco significa sostenere le radici del Paese, della nostra cultura, della nostra identità ed è per questo che ho scelto di schierarmi in modo netto a favore di questo provvedimento”. È chiara la posizione dell’onorevole Simona Vietina che dettaglia: “San Francesco è il santo d’Italia per eccellenza: santo della povertà, si spogliò di ogni bene per vivere in armonia di spirito, fu cantato da Dante, ed è oggi un simbolo universalmente riconosciuto di pace e generosità oltre a rappresentare un esempio mirabile per noi cattolici. Ma non solo: è a San Francesco che dobbiamo le radici più profonde della nostra tradizione culturale e religiosa. Basti pensare che è proprio a S. Francesco che si deve la prima rappresentazione del Presepe, nell’anno 1223".

Prosegue Vietina: "Per un popolo ritengo sia fondamentale valorizzare la propria cultura: perché cultura significa legame con specifici valori, credenze, sguardo religioso. La cultura permette di identificarsi con un gruppo e quindi, per estensione, è la cultura a creare la comunità. Ed è dovere della politica preservare la comunità e il patrimonio culturale, anche tramandandolo alle future generazioni: ecco il perché del mio convinto sì a celebrazioni che, ne sono certa, esalteranno il nostro patrimonio artistico e culturale e le nostre tradizioni, nella speranza che questi obiettivi si riverberino positivamente sul territorio anche con l’aiuto di noi sindaci”.