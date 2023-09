Sanità, appello di Marta Evangelisti (Fdi): "Non dismettere il portale Log80, è indispensabile per i medici di base"

Non dismettere il portale Log80. A chiederlo, in un'interrogazione, è Marta Evangelisti (Fdi) che ricorda come "i medici di base del comprensorio forlivese mi hanno segnato che l'Ausl Romagna ha già comunicato a questi ultimi che il portale Log80 menzionato in premessa sarà prossimamente dismesso “stante la sua sostituzione dagli strumenti messi a disposizione nell’ambito del progetto Sole e dal Fse": numerosi medici di base hanno già protestato con l’Ausl Romagna contro la decisione relativa alla dismissione del software in parola".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dalla giunta "se ritenga necessario rivedere la decisione di dismettere il portale Log80, in quanto strumento indispensabile per tutti medici di base e se ritenga opportuno, sulla base delle testimonianze degli utilizzatori del portale, potenziare ed estendere questo strumento anche alle altre Ausl regionali".