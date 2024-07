Sanità, Buonguerrieri (FdI) attacca Allegni (Pd): "Giri di parole per giustificare i tagli"

“Solo giri di parole quelli della segretaria del Pd forlivese, Gessica Allegni, nel vano tentativo di giustificare scelte scellerate che oggi costringono tanti cittadini, invalidi al 100%, a pagare centinaia di euro per il trasporto in ambulanza di cui, fino a giugno di quest'anno, potevano usufruire gratuitamente. Per scelta della Regione, infatti, ora questi cittadini sono costretti a pagare il trasporto in ambulanza su tariffa chilometrica come se fosse un vero e proprio taxi. Così la parlamentare di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri torna sulle politiche della Regione in tema sanità.

“Finite le parole, restano solo i fatti, sotto gli occhi di tutti, e che evidenziano come l’Ausl Romagna abbia deciso di fare cassa sui cittadini già in difficoltà, perchè invalidi al 100%, accanendosi in particolare su quei cittadini residenti nei territori montani, che dovendo percorrere diversi chilometri per raggiungere gli ospedali, si sono trovati a dover pagare somme insostenibili per questo servizio per loro indispensabile - aggiunge Cesare Polidori -. Ci troviamo di fronte ad una politica sanitaria regionale che parla di alta specializzazione e accentramento dei servizi nelle grandi città per aumentarne l'efficenza e che poi rende inaccessibili questi servizi a una parte dei cittadini che, solo perchè abitano nelle zone montane, non potranno economicamente permettersi di raggiungere gli ospedali in ambulanza perché a tariffa inaccessibile. Tutto ciò mentre si spendono soldi per i Cau dove i cittadini trovano servizi completamente gratuiti per esigenze che, fino a prima dei Cau, gestivano tranquillamente a casa o presso il medico di base." Rimarcano i due esponenti di Partito". “Questa - conclude Buonguerrieri - non è la sanità che noi vogliamo e quando saremo alla guida della Regione interverremo per restituire a tutti i cittadini una sanità più equa e giusta”.