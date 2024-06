Sanità, dalla lista 'Rinnoviamo' un lettera-appello con 33 firme: "Sono mancati i rapporti collaborativi fra il Comune e distretto Ausl"

Un appello alla futura amministrazione del Comune di Forlì sui temi della assistenza sanitaria e sociosanitaria da parte di 33 persone che appartengono alla lista “Rinnoviamo Forlì”, di cui diversi candidati consiglieri comunali. Per la sanità l'appello chiede che “nella prossima legislatura l’Amministrazione comunale di Forlì cambi passo rispetto ai temi dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria, a partire da un diverso rapporto, più partecipato e propositivo, con i luoghi istituzionali - Esecutivo della Conferenza sociosanitaria territoriale e Comitato dei sindaci del Distretto forlivese”.

Per i firmatari, infatti, è qui che “i rappresentanti degli enti locali e quelli della Ausl unica della Romagna si confrontano, discutono e decidono sia le soluzioni strategiche di maggiore impatto per lo sviluppo quantitativo e qualitativo, o per la tenuta dei livelli assistenziali raggiunti, sia le priorità da assicurare nei diversi territori, oltre che la ubicazione delle sedi degli “hub” delle reti cliniche, sia le forme della implementazione dei rapporti con l’Università, sia la collocazione delle unità operative a direzione accademica, sia infine, ma non per importanza, le modalità attraverso cui avviare, irrobustire ed espandere i processi che puntano ad integrare le prestazioni dei servizi sanitari (a guida distrettuale) con quelle dei servizi sociali (a direzione comunale)”.

La lettera aperta contesta che “l’attuale Amministrazione da un lato non è stata sufficientemente partecipe di queste dinamiche decisionali, dall’altro non ha mostrato alcun interesse a concordare con la direzione del Distretto sociosanitario forlivese i percorsi da attivare per raggiungere un articolato insieme di soluzioni destinate ad ottenere l’espansione della integrazione sociosanitaria. Auspichiamo che, nella prossima legislatura, venga perseguito con particolare attenzione. Crescono, infatti, i bisogni di lungo assistenze derivanti dall’invecchiamento, dal cronicizzarsi di un numero crescente di patologie e dalla perdita di autonomia. Aumenta, parimenti, la necessità di far fronte ai tanti problemi che coinvolgono persone - anche in età non avanzata - che presentano fragilità fisiche, psichiche e, sempre di più, anche sociali come solitudine, povertà, incapacità di mantenere relazioni interpersonali”.

Ed infine: “I nostri sistemi di welfare devono farsi carico di anziani e fragili, facilitando l’accesso alle prestazioni di cui necessitano. Ciò comporta sviluppare una organizzazione che sia capace di realizzare: punti unici di accesso ai servizi facilmente individuabili; prese in carico in cui vengano coinvolti unitariamente operatori sanitari e sociali, allo scopo di avviare percorsi integrati di continuità assistenziale; modalità di collegamento fra i Medici di Medicina Generale dei nuclei delle cure primarie e alcune figure operanti nei servizi sociali comunali; figure che costituiscano punti di riferimento certi a cui rivolgersi allorquando alcuni pazienti presentino anche problemi di natura sociale; un numero maggiore di infopoint destinati a fornire indicazioni puntuali sul come raggiungere i servizi e i professionisti di cui si ha necessità, ubicati sia in ambito distrettuale che in sedi comunali”.

Quindi la critica: “Fino ad ora è mancata, rispetto a tutto ciò, la giusta valutazione di importanza e, di conseguenza, l'espressione della volontà politica indispensabile per formalizzare i rapporti collaborativi fra il comune di Forlì e l’Ausl Unica Romagnola nella sua articolazione distrettuale. Ci appelliamo, pertanto, alla futura Amministrazione affinché sia più presente nelle sedi decisionali che contano e meno miope nel valutare l’importanza di quelle intese che devono essere poste a premessa dello sviluppo della integrazione sociosanitaria”.

Il testo è stato sottoscritto da Andrea Avanzolini, Fosco Foglietta, Silvia Mambelli, Martina Pretto, Sauro Urbini, Nino La Martire, Patrizia Grementieri, Dario Bettini, Loretta Valicelli, Laura Gaspari, Lucio Boattini, Paola Piccinini, Paola Possanzini, Andrea Galassi, Alessandra Zoli, Daniela Valpiani, Turci Patrizia, Laghi Roberta, Laura Borghesi, Massimo Milandri, Edo Polidori, Flavio Maraldi, Giovanna Balzani, Giovanna Maria Latino, Alessandro Lentidoro, Claudia Breghi, Giorgio Turicchia, Luigi Missiroli, Antonella Aspidelli, Catia Camporesi, Lucia Facciani, Rosa Lundi, Valentini Monica.