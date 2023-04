Sanità, la Lega chiede gli ispettori ministeriali. Morrone: "Rischio paralisi, vertici inadeguati"

“Una situazione di emergenza, quella della sanità emiliano-romagnola, che deve essere valutata con la lente d’ingrandimento. Per questo abbiamo presentato due interrogazioni, rispettivamente alla Camera e al Senato, al ministro della Salute Orazio Schillaci sollecitandolo ad intervenire e a valutare l’invio di ispettori ministeriali a Bologna”. Così il parlamentare della Lega Jacopo Morrone, firmatario dell’interrogazione presentata alla Camera, che stigmatizza “una situazione a rischio paralisi. Da più parti riceviamo continue segnalazioni di problemi organizzativi anche per la carenza di operatori con gravi ricadute sui pazienti”.

“Già il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti, responsabile del dipartimento Sanità, aveva avanzato un mese fa la medesima richiesta chiedendo controlli sui conti e su eventuali sprechi dell’assessorato regionale ricevendo una replica sprezzante e inaccettabile dall’assessore Raffaele Donini che, forse, spera di rintuzzare le critiche con l’arroganza - prosegue Morrone -. E a questo proposito non ci si può dimenticare del ‘caso’ dell’ex direttore generale Kyriakoula Petropulacos, ‘caso’ che il Pd ha cercato in tutti i modi di soffocare, e di come nei fatti sia stata scacciata dal ruolo di vertice sanitario per aver denunciato pubblicamente di ‘non condividere questa gestione della cosa pubblica’".

"Con un deficit in bilancio che nel solo 2022 ha superato gli 800 milioni di euro, il servizio sanitario regionale fa acqua da tutte le parti perdendo di vista la centralità delle persone e procedendo solo a colpi di proclami, promesse e propaganda. Si tratta di una crisi progressiva - conclude Morrone - che sta interessando anche l’Area Vasta romagnola grazie a una gestione verticistica, velleitaria e, a dir poco, infelice dell’Asl Unica".