Sanità, ultimo giorno di servizio per il prof Vicini. Italia Viva: "Un esempio di dedizione alla comunità"

“Nell’ultimo giorno di servizio nella nostra sanità da parte del professor Claudio Vicini, vogliamo esprimergli la nostra gratitudine per ciò che ha saputo realizzare in questi anni, affermandosi come uno dei più eminenti professionisti della nostra sanità romagnola e fornendo un contributo fondamentale, assieme a quello di tanti altri, alla costruzione di quel modello di eccellenza che ci rende uno dei migliori sistemi sanitari d’Europa”. Lo dichiara Tommaso Pirini, Coordinatore Provinciale Italia Viva Forlì-Cesena, omaggiando il professor Vicini al termine della sua carriera nella sanità pubblica.

“Se la sanità romagnola oggi ha raggiunti livelli di assoluta qualità – prosegue Pirini – lo si deve a persone che hanno fatto molto più di quello che era il loro semplice mandato professionale e grande ad uno spirito di squadra, di appartenenza, che va recuperato. Perché non è solo una questione tecnica, organizzativa e di risorse economiche, benchè fondamentali; è soprattutto lo spirito di chi lavora in sanità che fa la differenza. E ciò dipende da salari più dignitosi, condizioni di lavoro migliori e la creazione di un sentimento collettivo che porta tutti a dare di più”.

“Ringraziamo il professor Vicini anche per la precisione e la capillarità con cui, assieme a Marco Di Maio, è stato un punto di riferimento per migliaia di persone durante il difficile periodo del Covid – aggiunge l'esponente di Italia Viva Forlì-Cesena – fornendo un esempio di spirito di servizio e dedizione alla propria comunità tutt’altro che scontato. Ci auguriamo che gli enti locali e gli amministratori del territorio sappiano far tesoro dell’esperienza di Vicini per consolidare a far crescere ulteriormente la capacità della nostra sanità di rispondere ai bisogni delle persone”.

“I migliori auguri di buon lavoro per il proseguo della sua attività professionale in altre vesti – conclude Pirini - sappiamo che non gli mancano progetti, idee e sogni per il futuro. Ed è anche questa sua capacità di guardare sempre avanti che lo rende una delle figure più apprezzate che la Romagna possa vantare”.