Elezioni, si presenta a Santa Sofia la lista "ConSenso Comune": ecco i candidati in campo

Ad un mese dall’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno 2024, Ilaria Marianini presenta ai santasofiesi i nomi dei candidati al consiglio comunale della lista Santa Sofia ConSenso Comune. Tra riconferme della precedente amministrazione e nuovi volti, la candidata sindaca ha con sé rappresentanti di diverse realtà che animano la comunità santasofiese, dal mondo dell’associazionismo alle frazioni. “In questi mesi abbiamo avuto un confronto continuo e costruttivo con persone di diverse età, genere e professionalità – ha detto Marianini – e sono felice che queste diversità siano tutte presenti nella lista, perché è un elemento di grande ricchezza per il nostro paese”.

Tra i volti che insieme a Marianini rappresentano la continuità della nuova lista con l’amministrazione uscente, la candidata porta con sé l’attuale sindaco e consigliere provinciale Daniele Valbonesi, la vicesindaca e assessora alla cultura Isabel Guidi, l’assessore al bilancio e al personale Matteo Zanchini ed il capogruppo di maggioranza Gabriele Nuzzolo. Oltre a loro, grande è la partecipazione della società civile, di cui Ilaria Marianini si dice entusiasta perché “dimostra che a S.Sofia c’è ancora un forte interesse ad impegnarsi per il bene della comunità”. Fortemente rappresentato è il mondo dell’imprenditoria e delle attività commerciali, a partire da Laura Facciani, laureata in economia e a capo di un agriturismo a conduzione familiare ai piedi della Diga di Ridracoli; Mario Guido Mancosu, titolare di un esercizio commerciale a S.Sofia e Presidente uscente della Consulta dei Commercianti e infine Anna Sassi, volto noto in Paese per aver gestito per anni un’attività nel centro, oggi operaia presso il gruppo Amadori.

A rappresentare il mondo del volontariato c’è Moreno Castagnoli, imprenditore agricolo originario della frazione di Spinello della cui Pro Loco è membro attivo. Nell’ottica di mantenere il rispetto dell’ambiente come filo rosso della campagna elettorale e della futura azione di governo, la lista Consenso Comune ha tra i suoi candidati anche Franco Locatelli, funzionario presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ed Emiliano Conficoni, professore di matematica, già presidente del Circolo di Legambiente di Santa Sofia e guida escursionistica ambientale. Ad arricchire la lista anche il mondo sanitario con Emanuele Stradaioli (detto “Manga”), infermiere presso l’Ospedale Nefetti di Santa Sofia, e Sofyan Fourssane, il più giovane della lista, appassionato di sport e collaboratore della società di calcio.

“È un gruppo di cui siamo orgogliosi – ha concluso la candidata sindaca – e siamo sicuri che ognuno di noi darà il massimo per il bene di S. Sofia. Donne e uomini appassionati e competenti, pronti a prendersi cura del nostro territorio”. Il programma verrà presentato a partire da questo lunedì in otto appuntamenti nelle frazioni, per poi arrivare alla presentazione ufficiale a Santa Sofia, prevista per lunedì 27 maggio alle ore 20:30 in piazza Corzani.