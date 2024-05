Santa Sofia, i timori di Foietta sul Punto di Primo Intervento: "Toglierlo sarebbe un depauperamento del Nefetti"

La candidata sindaca della lista Consenso Comune, Ilaria Marianini, ha assicurato che proseguirà l'attività del Punto di Primo Intervento di Santa Sofia nonostante la presenza del Cau, il Centro di Assistenza ed Urgenza. Ma ad esprimere timori è il candidato sindaco della lista "Per Santa Sofia" Flavio Foietta, alla luce della delibera regionale 939/2023 che recita: "L’attivazione delle strutture territoriali per urgenze a bassa complessità (CAU) a gestione cure primarie (cioè Medicina di Base) avverrà, nel rispetto del Decreto Minsteriale 77/2022 e della programmazione delle Conferenze territoriali socio sanitarie di riferimento, garantendo un percorso di implementazione che veda la realizzazione contestuale sia di strutture realizzate nell’ambito territoriale, sia di quelle derivanti dalla riconversione dei Pronto Soccorso e dei Punto di Primo Intervento, in un rapporto che dovrà essere, di norma, non superiore a uno a quattro fra strutture ex PS e strutture territoriali”.

Argomenta Foietta: "Il fatto che nelle istruzioni sulla organizzazione dei Cau di Forlì-Cesena sia scritto che “l’apertura del Cau a Santa Sofia e a S.Piero in Bagno sono in prossimità del Punto di Primo Intervento ospedaliero” avvalla ancor di più il destino di questi Punti, come scritto nella Delibera 939/2023 - argomenta Foietta -. La presenza del Cau, aperto solo in alcune ore del giorno (dalle 9,00 alle 16,00), a fianco del Punto di Primo Intervento, aperto h24, desta perplessità e preoccupazione per il mantenimento del servizio del Punto di Primo Intervento presso l’Ospedale Nefetti. Cosa ben diversa se, per dare maggiori e migliori prestazioni territoriali, il Cau fosse stato decentrato, magari in qualche frazione; oppure nell’ASP o nella Struttura “Casa di Comunità” (dove sono i medici di base, cioè nella ex Casa di Riposo)".

"Il nostro Punto di Primo Intervento ha una sua ottima funzionalità e gli accessi sono tali che non si può dire “intasato” - prosegue il candidato sindaco -. Il nostro Punto di Primo Intervento offre già oggi tutte le prestazioni del Cau; non solo, ma anche quelle più complesse. Pertanto il Cau e il Punto di Primo Intervento sono strutture porta a porta, con lo stesso infermiere che fa “triage” (cioè che valuta l’urgenza e che indica in quale porta far accedere il paziente); ma che hanno due medici ben diversi: uno è

specializzato ospedaliero (Punto di Primo Intervento) e l’altro generico (Cau). Da come è scritto nella delibera è ovvio che, prima o poi, chiuderanno il nostro Punto di Primo Intervento e lasceranno il Cau, perché uno è evidentemente di troppo".

"Chiuso il nostro Punto di Primo Intervento, se al paziente del Cau viene riconosciuto un malessere superiore al minimo di competenza, questi deve essere trasferito al PS di Forlì, presumibilmente in ambulanza (altro aggravio funzionale) - continua Foietta -. In diversi ospedali (vedi ad es.: Cattolica e Savignano) i Cau hanno già sostituito i Punti di Primo Intervento; è ovvio che per Santa Sofia sarà solo questione di tempo, anche breve. Togliere il Punto di Primo Intervento porterebbe quindi ad un depauperamento del Nefetti, seguendo la politica di questi anni come la chiusura di gastroscopia e colonscopia, non sostituzione dell’ oculista, eliminazione dell’auto medicalizzata".