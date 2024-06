Santa Sofia, primo Consiglio comunale dell'era Marianini: definite le Commissioni consiliari

Si è insediato il primo Consiglio comunale dell'era di Ilaria Marianini. E' stato, ha detto la prima cittadina di Santa Sofia, "un momento di grande emozione", che ha visto una "calorosa partecipazione dei cittadini" alla prima seduta. Durante i lavori la neo sindaca ha presentato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, contando sull’operatività della Giunta Comunale e dei gruppi consiliari di maggioranza e minoranza. E' stata votata e deliberata la composizione delle commissioni consiliari, della commissione elettorale e di quella dei giudici popolari. Inoltre, sono stati nominati i consiglieri rappresentanti il Comune di Santa Sofia nel Consiglio dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

La giunta comunale è composta, oltre che dalla sindaca, dal vicesindaco Matteo Zanchini e dagli assessori Isabel Guidi, Franco Locatelli e Chiara Bellini. Il gruppo di maggioranza sarà rappresentato dal capogruppo Daniele Valbonesi, mentre la minoranza ha individuato il propriocapogruppo in Lorenzo Vignali.

La Prima Commissione Consiliare (Bilancio, Affari generali ed istituzionali) è composta dai consiglieri Gabriele Nuzzolo, Laura Facciani e Lorenzo Vignali. La Seconda Commissione Consiliare (Programmazione, Investimenti, Attività economiche, Assetto del territorio e ambiente) daai consiglieri Daniele Valbonesi, Moreno Castagnoli e Nicole Michelacci. La Terza Commissione consiliare (Politiche sociali e culturali) è composta dai consiglieri Anna Sassi, Emanuele Stradaioli e Cristina Mainetti.

La Commissione elettorale è composta dai membri effettivi Nuzzolo, Sassi e Mainetti; e dai membri supplenti Stradaioli, Facciani, Michelacci, mentre la Commissione dei Giudici Popolari è composta dalle consigliere Sassi e Michelacci. Infine, i consiglieri che rappresenteranno Santa Sofia nell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese saranno Gabriele Nuzzolo per la maggioranza e Flavio Foietta per la minoranza. "Ci attende un intenso lavoro, perché a fianco di ciò che possiamo prevedere e quindi progettare, ci saranno occasioni imprevedibili da cogliere o emergenze da affrontare, ed è lì che dovremo dimostrare il meglio di noi stessi - afferma Marianini -. Gli ultimi cinque anni ci hanno insegnato che di fronte alle emergenze e ai problemi tutti dobbiamo lavorare in un’unica direzione.

Un nutrito programma da realizzare e diverse prospettive da creare: tutto questo lo dobbiamo fare assieme, in questo luogo e con i nostri cittadini, che ci hanno dato la loro fiducia ma che giustamente hanno bisogno di amministratori seri, competenti, presenti, sobri e appassionati. “Fiducia” non vuol dire una delega in bianco e per questo spetta a noi dimostrare ogni giorno di onorare i nostri impegni nei loro confronti e nei confronti del nostro splendido comune".