Elezioni, l'ex assessora Samorì si avvicina ad Azione: possibile una candidatura da civica nel centro-destra

L'ex assessora allo Sport della giunta Drei Sara Samorì, che già lo scorso anno aveva lasciato il Pd dopo la svolta del partito verso la segretaria Elly Schlein, passando anche al gruppo misto nel Consiglio Comunale, abbraccia da civica un nuovo movimento politico, l'associazione politica “Popolari Europeisti Riformatori” (Per), animata da due ex esponenti di Italia Viva poi confluiti in Azione, i deputati Ettore Rosato ed Elena Bonetti.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Proprio Rosato ha tenuto a battesimo, venerdì pomeriggio, l'annuncio di Samorì. E sotto queste insegne, l'ex assessora, ha aperto alla “disponibilità a valutare” una candidatura alle elezioni comunali, sebbene da non iscritta a partiti: “Credo che in questa fase nazionale e cittadina, si possa trovare modo di dare il proprio contributo anche in forme diverse da quelle dei partiti tradizionali, a cui comunque non escludo in futuro di ritornare. Forlì ha bisogno di unire le persone di buona volontà, di guardare ai progetti e di uscire da uno scontro 'tutti contro tutti' come quello che è troppo spesso abbiamo visto in questi anni pur davanti a emergenze epocali come la pandemia e l’alluvione”.

Tuttavia la candidatura, che deve essere ancora ufficializzata, non sarà in una lista autonoma dai due schieramenti principali, e a quanto pare sarà nell'ambito del centrodestra. Possibile l'accoglienza come civica nella lista che fa capo al sindaco Gian Luca Zattini. Ad aprire è Rosato: "C'è un'interlocuzione con il sindaco, un civico appoggiato dal centro-destra che personalmente stimo, mentre ci sarà un confronto anche col candidato di centro-sinistra non appena conosceremo le progettualità che porta".

Samorì da parte sua riconosce a Zattini "umanità e vicinanza nella vicenda del Consiglio comunale, qualità che fanno la differenza". Il riferimento è al caso sollevato in consiglio comunale, con il "fuoco amico" di Giorgio Calderoni, sulle sue assenze ritenute ingiustificate in assise, "con il silenzio del Pd prima, durante e dopo" l'attacco, sempre Samorì. "Ma questo è il passato", chiosa, non nascondendo di ritenere il Pd il mandante dell'operazione. Ma se entrerà nella compagine di Zattini "sarà come Sara Samorì che proviene da una tradizione di centro nel centtosinistra. Non mi trasformo come Dart Fener".

Sara Samorì, 44 anni, ha raccolto 539 preferenze quando si è candidata nel 2019 al consiglio comunale sotto le insegne del Pd; nel 2020 per le Regionali le preferenze in tutta la provincia sono state 3.230. L'ex assessora spiega di venire “dal mondo associativo, di cui sono parte nelle sue varie sfaccettature, sportivo, storico, aggregativo. L’identità che più mi ha sempre distinta, vale a dire la dimensione civica, trasversale alle questioni e alle persone”.

Oltre a essere radicata nell'associazionismo che si occupa di sport e di assistenza, Samorì è radicata nel mondo culturale dei repubblicani, ancora forte in città, sebbene si sia sparpagliato in numerosi forze politiche. Ribadisce poi la scelta di essersi allontanata da un Pd “a cui riconosco grande chiarezza nel riconoscersi in valori prettamente di “sinistra-sinistra”, come indicano sia la scelta del segretario a livello nazionale Elly Schlein, ma anche territoriale Gessica Allegni, che fu eletta sindaco di Bertinoro nel 2021 con articolo 1”.

Tuttavia aggiunge di non avere un altro partito di approdo a breve: “Quando parlo di dimensione civica, confermo da un lato che non aderisco a nessun partito politico nonostante 'Per' sia, indubbiamente, un’associazione politica che vuole riunire il mondo dei riformisti, repubblicani, liberali; dall’altro voglio rimarcare che definirsi civici non è una dimensione banale, grigia, una zona sorta di limbo, ma la dimensione politica a cui le persone si sentono oggi maggiormente rappresentate”. Ed ancora: “Il terzo polo poteva essere un contenitore idoneo, purtroppo è naufragato. Ma il naufragio di quel progetto non significa che sia venuta meno l’esigenza di lavorare per unire questo mondo trasversale”.

A riguardo aggiunge Rosato: "Le espressioni civiche arricchiscono i legami con la politica. Nella scelta dei sindaci è normale che si sviluppino modelli civici di fianco ai partiti". L'esponente di Azione conferma invece che a Cesena l'appoggio a Lattuca è già confermato, a conferma che non ci sono schemi fissi nell'ex terzo polo. E con Italia Viva? "Percorsi autonomi" conferma l'esponente di Azione, che però a livello locale dice: "Si può bisticciare con Italia Viva, ma mai con Marco Di Maio, uno dei migliori parlamentari della scorsa legislatura"

E proprio Tra le figure politiche di riferimento che cita c'è Marco Di Maio, ex deputato forlivese per due legislature, Pd poi passato a Italia Viva, “che ha rappresentato pezzo importante della vita politica locale: politicamente siamo cresciuti insieme in consiglio comunale con una cultura politica che mette al centro prima di tutto l’impegno civico per la propria comunità in secondo piano l’appartenenza di partito”. Citazione anche per l'ex sindaco Davide Drei, “che è stato per me una sicura figura di riferimento, autonoma intellettualmente parlando, il cui valore, nonostante abbia lottato, purtroppo, contro i mulini a vento come Don Chisciotte, si misura nel fatto che sui progetti strategici per la città c’è stata sostanziale continuità con la sua amministrazione”.

Per quanto riguarda i valori in cui intende procedere nell'impegno politico ci sono quelle che chiama “le “sirene del Mazzinianesimo, che non poteva non essere raccolto da una come me che si è formata studiando sui libri le diatribe amorevoli ed appassionate tra due padri della patria, da un lato, Giuseppe Mazzini, che riteneva fondamentale agire, l’azione e chi, più sommessamente, tentava di convincerlo che per raggiungere gli obiettivi era necessario, prima di tutto, agire sulle coscienze. E sto parlando del nostro Aurelio Saffi”.

E infine parlando di sé ricorda che “terminata l’esperienza politica mi sono rimessa in gioco nel mondo lavorativo per l’ennesima volta nella mia vita (dopo l’esperienza del Dottorato di ricerca in Storia), ho una mia posizione e autonomia; esplorando oggi anche il mondo imprenditoriale quello però delle piccole-medie imprese sul territorio (che ritengo operino eroicamente in tempi dove la burocrazia occupa ancora la scena), ma non per questo intendo rinunciare alla mia passione politica”.