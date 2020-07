"Sbagliato attaccare i Carabinieri dopo Piacenza": il deputato Di Maio incontra il comandante provinciale dell'Arma

"Gli orribili fatti emersi a Piacenza, che hanno portato all’arresto di 6 carabinieri e al sequestro della caserma, stanno generando reazioni che non si possono condividere. Chiedere punizioni esemplari e la massima chiarezza sull’accaduto, è giustissimo; ma arrivare a mettere in discussione tutta l’Arma dei carabinieri, le donne e gli uomini che ci lavorano, è inaccettabile". E' quanto afferma il deputato Marco Di Maio, che venerdì mattina, rientrato da Roma, ha incontrato a Forlì il colonnello Fabio Coppolino, comandante provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena. Il parlamentare ha voluto esternare "a tutto il personale, l’apprezzamento, la vicinanza e la gratitudine per il grande lavoro che ogni giorno l’Arma svolge sul territorio".



