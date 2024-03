Sbloccato il Lotto Zero della secante di Cesena? Confcommercio: "Le due città saranno più vicine"

"Un'ottima notizia. Finalmente si parla di cose concrete e di progetti che porteranno benefici a cittadini e imprese": Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, commenta l'annuncio del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami. Il governo ha deciso di inserire la progettazione del Lotto Zero della Secante, il tratto che va verso Forlì, per arrivare fino a Diegaro, e del Lotto 5, quello che da Forlimpopoli unirà l’arteria stradale con la Secante di Cesena. Ancora da definire i tempi di realizzazione.

"Da tempo ci battiamo per il miglioramento dei collegamenti infrastrutturali, a cominciare da quello tra Forlì e Cesena, città che in futuro dunque potranno beneficiare di quanto annunciato dal viceministro", dice Zattini. La riduzione dei tempi di percorrenza da una città all'altra "andrà a beneficio di tutti, sia imprenditori che cittadini". Adesso resta da capire "quanto tempo occorrerà prima di vedere l'opera completata. Siamo certi che chi amministra abbia ben chiaro il livello di priorità del Lotto Zero e del Lotto Cinque". Partendo da questa notizia, Zattini auspica ora "che si continui a lavorare su questa strada, ripensando anche il collegamento tra Forlì e Ravenna", e tenendo bene a mente "l'importanza strategica di un'infrastruttura come l'aeroporto Ridolfi".

Zattini plaude un'altra novità, anch'essa annunciata da Bignami. Si tratta della sottostazione elettrica alla stazione di Forlì, "la prima in Europa di questo genere". Consentirà "di recuperare l'energia che i treni in frenata rilasciano, riducendo l'impatto della CO2 e recuperando energia". Per il direttore di Ascom "il nostro territorio dimostra di essere all'avanguardia anche su questi temi".