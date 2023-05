Galeata elegge il nuovo sindaco, quattro candidati: il fac-simile della scheda elettorale

Sono quattro i candidati sindaci a Galeata in vista della chiamata alle urne del 14 e 15 maggio. Si tratta di Sara Quadrelli della lista civica "Galeata Futura", di Francesca Pondini della lista "Per il cambiamento", di Giorgio Ferretti della lista "Progettiamo Galeata" e Alessandro Galeotti, che correrà senza simboli. Le operazioni di votazione si svolgeranno domenica 14 maggio dalle ore 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15.

Si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell'unica lista che lo appoggia. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco.

Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata. Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista.

Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi domenica 28 e lunedì 29 maggio (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.

Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i due-terzi dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.