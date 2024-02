Il Partito socialista piange la scomparsa di Ugo Intini, il cordoglio da Forlì: "Maestro di coerenza e umiltà"

Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spento a 82 anni Ugo Intini, storico esponente del Partito socialista italiano. Nato a Milano nel 1941, era stato direttore dell'Avanti! e de "Il Lavoro di Genova", ma è noto per il suo stretto rapporto con Bettino Craxi. Responsabile per l'informazione, membro della segreteria, portavoce e rappresentante nell'Internazionale socialista del Psi, Intini non ha lasciato il partito, anche dopo Mani Pulite. Prima di entrare nel rinato Psi nel 2007, Ugo Intini era stato anche viceministro agli Affari Esteri per il governo Prodi II.

"Esprimo a nome della federazione Forlivese del Partito Socialista Italiano profondo cordoglio per la scomparsa di Intini, maestro di coerenza e umiltà, oltre che di professionalità - le parole della segretaria provinciale del Psi, Vanessa Marchi -. La sua passione, il suo impegno, la sua storica militanza nel Partito Socialista hanno caratterizzato la sua vita. Conterraneo di Sandro Pertini, fu uno storico esponente del Partito Socialista, ricoprendo incarichi governativi di rilievo. Direttore dell'Avanti!, venne a Forlì nell'aprile del 2018 per raccontare l'esperienza partigiana di Sandro Pertini". "Quando fui il corrispondente provinciale dell'Avanti, Ugo era il mio direttore - sono le parole di Alessandro Guidi -.Lo ricordo come un professionista di una caratura elevatissima, ma prima di tutto come persona rispettosa, gentile ed affabile che con coerenza e lealtà ha sempre sostenuto i valori socialisti, in cui credeva fin da ragazzo".