Scontro Casara-Rinaldini, il Pd: "Strumentalizzazione che con la politica non c'entra nulla"

"Non vogliamo entrare su vicende che riguardano una interlocuzione privata, seppur in luogo pubblico, di cui dovremmo commentare frasi riportate non avendole udite. Graziano Rinaldini ha già risposto in merito alle proprie affermazioni. Ci sentiamo solo di respingere le accuse di misoginia e sessismo, che non sono supportate dalle parole riportate dal centrodestra". Così il gruppo consiliare, comunale e territoriale del Pd in una nota in merito allo scontro verbale tra l'assessora Paola Casara e il candidato sindaco e consigliere comunale Rinaldini.

Il Partito Democratico, prosegue la nota, "ritiene che sempre si debbano usare toni e parole adeguate e rispettose del pensiero altrui, anche nell'agone politico. È evidente da settimane il momento di divisione interna della maggioranza e questo episodio, reso pubblico da Casara in un momento di difficoltà politica, rappresenta una strumentalizzazione che con la politica non c'entra nulla e che per questo noi non commenteremo oltre".