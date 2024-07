Scontro Casara-Rinaldini, gli assessori: "A parti invertite la sinistra avrebbe invocato dimissioni immediate"

"Piena solidarietà all’assessore Paola Casara. Tutto ci saremmo aspettati dal signor Graziano Rinaldini fuorché un simile atteggiamento di replica. Nel momento in cui una donna dichiara di essersi sentita minacciata da frasi pronunciate davanti a testimoni, il minimo che si possa fare è scusarsi con un approccio e parole concilianti. Il contrario del comportamento tenuto sugli organi di stampa dal coordinatore dei gruppi di minoranza". Sulla vicenda delle offese verbali e gestuali rivolte all’assessora Paola Casara dall’ex candidato sindaco della sinistra intervengono anche il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e gli assessori Luca Bartolini, Kevin Bravi, Vittorio Cicognani e Giuseppe Petetta.

“Come ha già detto il sindaco Zattini, capire di avere sbagliato è la cosa più importante di tutte e una forma di umiltà e rispetto nei confronti della persona offesa - proseguono i componenti della giunta -. Di certo ci saremmo aspettati dal Pd e dalle altre forze politiche di sinistra messaggi di solidarietà all’assessore Paola Casara e parole di condanna nei confronti di un simile atteggiamento. Anche se, con grande onestà, va detto che la sinistra non è nuova a questi deplorevoli comportamenti. Ricordiamo bene, infatti, gli insulti e le offese rivolte nella scorsa consiliatura da alcuni esponenti del Pd alla presidente Alessandra Ascari Raccagni e alla consigliera Elena Morra".

"Il tempo non ha migliorato le cose - viene aggiunto -. Se minacce e parole di sfida fossero state rivolte a un assessore del Pd da un esponente di centro destra, non avrebbe tardato ad arrivare una compatta levata di scudi contro ogni forma di prepotenza e maschilismo. A parti invertite, il Pd avrebbe invocato dimissioni immediate. Siamo alle solite: due pesi e due misure da parte di chi, non abbiamo mai capito e mai capiremo sulla base di quali elementi, si sente moralmente superiore".