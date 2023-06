Scuola, la deputata Buonguerrieri al Cnos-Fap "Don Bosco": "Formazione professionale centrale per lo sviluppo del Paese"

Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia, accompagnata da Vincenzo Bongiorno, esponente di FdI di Forlì, ha fatto visita al Centro Formazione Professionale Don Bosco, che fa parte dell'Associazione nazionale Cnos-Fap ed è sorto in città nel 1952 per volere dei Salesiani. Per l'occasione è stato organizzato un incontro a teatro con i ragazzi, che hanno così potuto confrontarsi con la parlamentare, e poi si è svolta una visita nei locali e nei laboratori del Centro dove, guidata dal preside del Cnos-Fap di Forlì Sergio Barberio, Alice Buonguerrieri ha potuto conoscere da vicino la struttura e dialogare con alcuni professori come Federica Larocca, Stefano Elleri, Ian Giovanni Soscara e Cristina Artusi.

“Il mondo del lavoro oggi richiede sempre più competenze e vediamo come le imprese abbiano difficoltà a trovare personale preparato - argomenta la deputata -. E proprio a questa esigenza risponde l'offerta formativa del Centro. Il Governo è deciso a promuovere la formazione e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e colmare l'attuale carenza di figure qualificate. Il settore della meccanica negli ultimi anni è protagonista di una veloce innovazione tecnologica: per assecondarla le imprese hanno bisogno di operatori che sappiano rapportarsi con i nuovi sistemi, portando la tecnologia nel lavoro quotidiano. Questo settore può offrire importanti sbocchi professionali e coinvolgere i ragazzi in un lavoro stimolante e appassionante, con prospettive di crescita e di soddisfazione personale”.

E proprio con i ragazzi Buonguerrieri si è intrattenuta in una conversazione che ha toccato più punti: dalle dinamiche dell'istruzione e del mondo del lavoro, sino all'impegno del Governo per i giovani, fino a qualche curiosità sull'esperienza da parlamentare. “Parlare con i ragazzi è sempre stimolante, perché loro sono il nostro futuro e noi dobbiamo a loro delle risposte, dobbiamo creare le condizioni affinché possano esprimere le loro capacità, trovare un ruolo preciso nella società e possano amare la Nazione - prosegue -. Mi sono trovata faccia a faccia con ragazzi determinati, appassionati delle materie che stanno studiando e delle tecniche che stanno imparando, come Nicholas Vitiello e Marco Cammarota, finalisti di un concorso nazionale rispettivamente in meccatronica dell'autoriparazione e meccanica". "Grazie al preside Barberio e a tutto il corpo docenti del Cnos Fap per l'importante opera educativa che svolgono", concludono Buonguerrieri e Bongiorno