Scuole d'infanzia e paritarie, a Meldola incontro con la "Achille Lega" e altri istituti: "Certezze normative e finanziarie, superare gli stereotipi"

Incontro proficuo venerdì mattina a Meldola tra il deputato Marco Di Maio e Anna Maria Di Cicco, vicepresidente della Fism (Federazione italiana scuole materne) Forlì-Cesena e Coordinatrice del polo d’infanzia "Monsignor Achille Lega". Al centro del confronto, a cui hanno preso parte anche Alberto Capacci, presidente della scuola materna "Sacro Cuore" di Cusercoli, e Davide Canali, presidente della Fondazione Istituto San Giuseppe, il contenuto della petizione lanciata dai nidi e dalle materne paritarie no profit.

"E' importante dare ascolto a queste realtà - ha detto Marco Di Maio al termine dell'incontro - che svolgono un servizio pubblico essenziale, in sinergia con gli enti locali e con le famiglie del territorio, garantendo una copertura educativa che altrimenti il pubblico da solo sono riuscirebbe ad assicurare. Per questo è importante tendere verso una maggiore parità, come l'aveva immaginata Luigi Berlinguer con la legge 62 del 2000, che ha riconosciuto il ruolo fondamentale nel sistema scolastico italiano delle scuole paritarie".

"Occorre assicurare certezze dal punto di vista finanziario e legislativo - aggiunge il parlamentare - questioni che da sempre poniamo all'attenzione del parlamento e del Governo. Un lavoro che in questi anni ci ha consentito di compiere importanti progressi e migliorare le condizioni di lavoro di queste realtà; ma ancora molti sono gli stereotipi da superare e i passi da compiere per giungere ad un vera parità che metta al centro solo un obiettivo: la qualità dell'educazione dei nostri ragazzi e il loro futuro".